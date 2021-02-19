«Падерборн» — «Зандхаузен». Прогноз на матч второй Бундеслиги (20.02.2021)

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вчера, 23:04

Интересное противостояние ждет нас в 22-м туре второй Бундеслиги, где «Падерборн» принимает «Зандхаузен», который неожиданно для многих опустился в зону вылета. Встреча состоится 20 февраля, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Падерборн». Команда играет дома, поставить на их победу можно с коэффициентом 1.73. Победа «Зандхаузена» оценивается в 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 (2.11). Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно за 1.73. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.64.

Форма команд

«Зандхаузен» выглядит неуверенно несколько матчей подряд, результатом чего стала всего одна победа в последних пяти матчах. Команда находится на шестнадцатом месте и до спасительной пятнадцатой позиции ее отделяют четыре очка. В последнем туре «Зандхаузен» уступил «Карлсруэ» (2:3), а немного ранее проиграл «Санкт-Паули» (1:2).

«Падерборн» идет на десятом месте и не преследует особо важных турнирных задач. Команда в двух последних выездных матчах смогла набрать лишь одно очко. А вот одному «Гамбургу» коллектив проиграл (1:3). В последнее время «Пардеборн» очень мало побеждает и тренерскому штабу стоит обратить внимание на реализацию голевых моментов.

Информация для ставок

· «Пардеборн» выиграл один матч из последних пяти.

· «Зандхаузен» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах.

· Последние три матча между командами закончились ничейными результатами.

· В четырех последних матчах между клубами заходила ставка «Обе забьют».

Прогноз

Нас ждет интересная игра, где каждая команда будет пытаться навязать противнику свой стиль игры и добиться положительного результата. Исходя из статистики, предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на исход «обе забьют» с коэффициентом 1.64