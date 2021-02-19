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«Падерборн» — «Зандхаузен». Прогноз на матч второй Бундеслиги (20.02.2021)

вчера, 23:04

Интересное противостояние ждет нас в 22-м туре второй Бундеслиги, где «Падерборн» принимает «Зандхаузен», который неожиданно для многих опустился в зону вылета. Встреча состоится 20 февраля, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.773.904.78
Fonbet 1.75 3.75 4.60
Мелбет 1.78 3.98 4.26
Лига ставок 1.73 3.75 4.40
BetBoom 1.72 3.80 4.55

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Падерборн». Команда играет дома, поставить на их победу можно с коэффициентом 1.73. Победа «Зандхаузена» оценивается в 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 (2.11). Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно за 1.73. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.64.

Форма команд

«Зандхаузен» выглядит неуверенно несколько матчей подряд, результатом чего стала всего одна победа в последних пяти матчах. Команда находится на шестнадцатом месте и до спасительной пятнадцатой позиции ее отделяют четыре очка. В последнем туре «Зандхаузен» уступил «Карлсруэ» (2:3), а немного ранее проиграл «Санкт-Паули» (1:2).

«Падерборн» идет на десятом месте и не преследует особо важных турнирных задач. Команда в двух последних выездных матчах смогла набрать лишь одно очко. А вот одному «Гамбургу» коллектив проиграл (1:3). В последнее время «Пардеборн» очень мало побеждает и тренерскому штабу стоит обратить внимание на реализацию голевых моментов.

Информация для ставок

· «Пардеборн» выиграл один матч из последних пяти.

· «Зандхаузен» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах.

· Последние три матча между командами закончились ничейными результатами.

· В четырех последних матчах между клубами заходила ставка «Обе забьют».

Прогноз

Нас ждет интересная игра, где каждая команда будет пытаться навязать противнику свой стиль игры и добиться положительного результата. Исходя из статистики, предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на исход «обе забьют» с коэффициентом 1.64

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.773.904.78
Fonbet 1.75 3.75 4.60
Мелбет 1.78 3.98 4.26
Лига ставок 1.73 3.75 4.40
BetBoom 1.72 3.80 4.55
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