«Панатинаикос» — «Арис». Прогноз на матч Суперлиги Греции (05.01.2022)

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03 января 2022, 19:05

5 января 2022 года состоится поединок — «Панатинаикос — Арис», который пройдет в рамках 16-го тура Суперлиги Греции по футболу. Матч примет стадион «Апостолос Николаидис» в Афинах. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Греции.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Панатинаикос». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.15. Ничейный исход оценивается в 3.15, а победа «Ариса» в 3.70. В качестве дополнительной ставки на поединок можно выбрать тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.40.

Форма команд

«Панатинаикос» идет в нынешнем сезоне на четвертой строчке в турнирной таблице Суперлиги Греции по футболу. У коллектива 23 балла. Команда выиграла семь поединков, дважды играла вничью и проиграла пяти матчах. «Панатинаикос» выиграл у ПАС со счетом 2:0, а также обыграл «Атромитос» 2:0 и уступил АЕКу 1:0. В последних играх этот клуб выглядит очень хорошо, часто берет очки и много забивает.

«Арис» идет в нынешнем сезоне на седьмой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 21 балл. У команды восемь побед, три ничьих четыре поражения. Коллектив забил 17 мячей и пропустил 13 голов. В последних матчах «Арис» выиграл у «Ионикоса» 1:0, а также сыграл вничью с ОФИ 1:1 и уступил «Олимпиакосу» 1:0. Последние игры даются этому клубу очень тяжело, именно поэтому «Арис» и на седьмой строчке.

Информация для ставок

«Арис» не проигрывает три матча кряду

«Панатинаикос» не проигрывает в трех поединках подряд

У «Ариса» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.03. Команды играют в смелый и атакующий футбол, часто идут вперед, поэтому стоит ожидать забитых мячей как с одной, так и с другой стороны.