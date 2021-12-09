ПАОК — «Линкольн Ред Импс». Прогноз на матч Лиги Конференций УЕФА (09.12.2021)

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сегодня, 18:11

ПАОК примет «Линкольн Ред Импс» в рамках последнего тура Лиги Конференций УЕФА . Этот поединок запланирован на 9 декабря 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит этой игры — ПАОК . Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.04. Ничейный исход оценивается в 14.00, а победа гостей в 58.00.

В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да», по коэффициенту 3.75.

Форма команд

ПАОК расположился на третьей строчке в группе F. У команды восемь баллов. Всего коллектив выиграл две встречи, а также дважды играл вничью и проиграл в одном матче. У ПАОКа шесть забитых и четыре пропущенных мяча. В последних поединках греческий футбольный клуб сыграл вничью со «Слованом», а также проиграл и выиграл у «Копенгагена».

«Линкольн» находится на последней строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — ни одного очка. Команда проиграла все пять поединков. Всего у «Линкольна» два забитых и 15 пропущенных мячей. В последних поединках «Линкольн» уступил «Копенгагену», а также проиграл в двух матчах «Словану» из Братиславы. Это главный аутсайдер группы.

Информация для ставок

«Линкольн» выиграл три матча из последних пяти

ПАОК не может выиграть пять игр кряду

не может выиграть пять игр кряду У «Линкольна» четыре забитых мяча в трех последних играх

Прогноз