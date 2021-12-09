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ПАОК — «Линкольн Ред Импс». Прогноз на матч Лиги Конференций УЕФА (09.12.2021)

сегодня, 18:11

ПАОК примет «Линкольн Ред Импс» в рамках последнего тура Лиги Конференций УЕФА. Этот поединок запланирован на 9 декабря 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
BetBoom 1.05 14.19 35.48

Ставки букмекеров

Фаворит этой игры — ПАОК. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.04. Ничейный исход оценивается в 14.00, а победа гостей в 58.00.

В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да», по коэффициенту 3.75.

Форма команд

ПАОК расположился на третьей строчке в группе F. У команды восемь баллов. Всего коллектив выиграл две встречи, а также дважды играл вничью и проиграл в одном матче. У ПАОКа шесть забитых и четыре пропущенных мяча. В последних поединках греческий футбольный клуб сыграл вничью со «Слованом», а также проиграл и выиграл у «Копенгагена».

«Линкольн» находится на последней строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — ни одного очка. Команда проиграла все пять поединков. Всего у «Линкольна» два забитых и 15 пропущенных мячей. В последних поединках «Линкольн» уступил «Копенгагену», а также проиграл в двух матчах «Словану» из Братиславы. Это главный аутсайдер группы.

Информация для ставок

  • «Линкольн» выиграл три матча из последних пяти
  • ПАОК не может выиграть пять игр кряду
  • У «Линкольна» четыре забитых мяча в трех последних играх

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей меньше 3.5 по коэффициенту 2.13. Скорее всего, много голов здесь не будет, так как оба клуба находятся далеко не в лучших кондициях. Фаворитом является греческий ПАОК. Несмотря на свой статус фаворита, ПАОК в последнее время не может порадовать болельщиков хорошей игрой.

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Все комментарии
532y7fkcc8jk
532y7fkcc8jk
сегодня в 18:49
ПАОК одержит победу.
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