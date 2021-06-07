Парагвай — Бразилия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (09.06.2021)

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сегодня, 16:51

Парагвай сыграет против сборной Бразилии в рамках отбора на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Бетсити считают, что фаворит этого матча — Бразилия. Поставить на победу Бразилии можно по коэффициенту 1.59. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.80 и на победу хозяев поля за 6.80.

Форма команд

Сборная Парагвая в последних матчах чаще играет вничью, чем побеждает или проигрывает. У этой команды есть одна большая слабость — линия атаки. Если оборона сборной позволяет не пропускать более двух голов за игру, то атака просто не может забить более двух мячей за поединок. В лучшем случае Парагвай может забить три гола, но это бывает крайне редко. Это особенно страшно, когда нужно играть против крепкой Бразилии с ее опорниками и линией защиты.

Бразилия хорошо подготовлена. Несмотря на то, что команда бойкотирует Кубок Америки, она все равно считается фаворитом этого турнира. В матчах квалификации на чемпионат мира команда выглядит невероятно. Бразилия часто побеждает и набирает очки, команда мало пропускает и много забивает. Иногда складывается такое впечатление, что у сборной нет слабых мест.

Информация для ставок

Бразилия выиграла шесть матчей кряду

Парагвай не проигрывает восемь матчей подряд

Бразилия забила 14 голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на победу Бразилии и ТБ 2.5 по коэффициенту 2.70. Также можно сделать ставку на победу Бразилии ровно в один мяч по коэффициенту 3.40.