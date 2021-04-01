ПСЖ – Лилль. Прогноз на матч Лиги 1 (03.04.21)

В 31-м туре чемпионата Франции пройдет матч ПСЖ – Лилль, который состоится 3 апреля в Париже. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на противостояние двух лидеров Лиги 1.
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завтра, 18:00
Ставки букмекеров
ПСЖ вполне оправданно считается фаворитом этой встречи. Букмекерская контора Мелбет предлагает сыграть победу хозяев по коэффициенту 1.70. Второй по вероятности исход – ничья за 3.92, а гостевая победа «Лилля» доступна за 5.70.
На результативность центрального матча тура Лиги букмекер выставил равную линию. Поставить на ТМ (2,5) можно по коэффициенту 1.90, ТБ (2,5) – тоже 1.90.
Форма команд
ПСЖ за долгое время сумел вернуть себе лидерство в чемпионате. Правда, пока это только условный статус. В последней игре Лиги 1 подопечные Маурисио Почеттино уверенно победили «Лион» в гостях, забив «ткачам» четыре гола.
«Лилль» утратил статус единоличного лидера чемпионата Франции по итогам двух прошлых туров. Сначала «доги» не справились в гостях с «Монако» (0:0), но эту ничью можно списать на статус и силу соперника. А вот домашнее поражение от «Нима» (1:2) серьезно ударило по амбициям дружины Кристофа Гальтье, которая теперь вынуждена догонять ПСЖ в чемпионском преследовании.
Информация для ставок
• ПСЖ выиграл 7 прошлых домашних матча против «Лилля» во всех турнирах
• «Лилль» не забивал в двух предыдущих гостевых играх в Париже
• В четырех последних очных встречах команд сыграла ставка на ТМ (3,5)
• В 15 домашних матчах Лиги 1 ПСЖ забил 35 голов, пропустив только 10 мячей
Прогноз
Совсем недавно ПСЖ преподал урок «Лиллю» на своем поле, оформив крупную победу (3:0) в рамках Кубка Франции. Вероятней всего, этот матч пройдет по схожему сценарию. «Доги» оказались не готовы противостоять атаке парижан, поэтому взять очки в этой игре гости вряд ли смогут. Предлагаем ставку на победу ПСЖ по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Мелбет.
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