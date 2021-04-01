ПСЖ – Лилль. Прогноз на матч Лиги 1 (03.04.21)

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вчера, 20:31

В 31-м туре чемпионата Франции пройдет матч ПСЖ – Лилль, который состоится 3 апреля в Париже. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на противостояние двух лидеров Лиги 1.

Ставки букмекеров

ПСЖ вполне оправданно считается фаворитом этой встречи. Букмекерская контора Мелбет предлагает сыграть победу хозяев по коэффициенту 1.70. Второй по вероятности исход – ничья за 3.92, а гостевая победа «Лилля» доступна за 5.70.

На результативность центрального матча тура Лиги букмекер выставил равную линию. Поставить на ТМ (2,5) можно по коэффициенту 1.90, ТБ (2,5) – тоже 1.90.

Форма команд

ПСЖ за долгое время сумел вернуть себе лидерство в чемпионате. Правда, пока это только условный статус. В последней игре Лиги 1 подопечные Маурисио Почеттино уверенно победили «Лион» в гостях, забив «ткачам» четыре гола.

«Лилль» утратил статус единоличного лидера чемпионата Франции по итогам двух прошлых туров. Сначала «доги» не справились в гостях с «Монако» (0:0), но эту ничью можно списать на статус и силу соперника. А вот домашнее поражение от «Нима» (1:2) серьезно ударило по амбициям дружины Кристофа Гальтье, которая теперь вынуждена догонять ПСЖ в чемпионском преследовании.

Информация для ставок

• ПСЖ выиграл 7 прошлых домашних матча против «Лилля» во всех турнирах

• «Лилль» не забивал в двух предыдущих гостевых играх в Париже

• В четырех последних очных встречах команд сыграла ставка на ТМ (3,5)

• В 15 домашних матчах Лиги 1 ПСЖ забил 35 голов, пропустив только 10 мячей

Прогноз

Совсем недавно ПСЖ преподал урок «Лиллю» на своем поле, оформив крупную победу (3:0) в рамках Кубка Франции. Вероятней всего, этот матч пройдет по схожему сценарию. «Доги» оказались не готовы противостоять атаке парижан, поэтому взять очки в этой игре гости вряд ли смогут. Предлагаем ставку на победу ПСЖ по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Мелбет.

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