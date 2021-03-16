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ПСЖ — «Лилль». Прогноз на матч Кубка Франции (17.03.2021)

вчера, 19:11

ПСЖ и «Лилль» в очном противостоянии разыграют путевку в четвертьфинал Кубка Франции. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на это противостояние.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.673.915.51
Лига Ставок 1.76 3.70 5.00
Фонбет 1.73 3.60 5.20
BetBoom 1.76 3.65 5.15

Ставки букмекеров

Ставки на победу ПСЖ в этом матче букмекерская контора Мелбет принимает по коэффициенту 1.67. Заключить пари на гостевую викторию «Лилля» можно по коэффициенту 4.80, а ничья котируется на отметке 4.10.

Также в линии букмекера доступны ставки на результативность. Вариант с тоталом больше 2,5 голов можно сыграть по коэффициенту 1.72, меньше – 2.07.

Форма команд

ПСЖ пробился в четвертьфинал Лиги Чемпионов, выбив из турнира «Барселону». После гостевой победы в столице Каталонии (4:1) подопечные Маурисио Почеттино отстояли нужный результат в Париже (1:1).

14 марта действующий чемпион Лиги 1 провалился в чемпионате, уступив на своем поле «Нанту» (1:2). Это поражение стало для ПСЖ седьмым в текущем розыгрыше французского первенства, а отставание от «Лилля» увеличилось до трех зачетных пунктов.

«Лилль» покинул Лигу Европы, дважды проиграв «Аяксу» (1:2). Теперь «доги» готовы сосредоточиться на чемпионате и Кубке Франции. В Лиге 1 подопечные Кристофа Гальтье проиграли только две встречи в текущем сезоне, а в прошлом туре «Лилль» разделил очки в гостях с «Монако» (0:0).

Отметим, что на предыдущей стадии Кубка Франции ПСЖ разгромил в гостях «Брест» (3:0). «Лилль» выбил из соревнований «Газелек Аяччо» (1:3).

Статистика

  • ПСЖ не проигрывал в трех прошлых встречах против «Лилля» — две победы и одна ничья
  • В трех предыдущих очных встречах команд прошла ставка на ТМ(2,5)
  • «Лилль» не пропускал больше гола в четырех последних поединках

Прогноз

ПСЖ и «Лилль» будут спорить за чемпионский титул в Лиге 1, а в этом матче разыграют путевку в четвертьфинал. «Лилль» сделает ставку на надежную оборону, попытавшись поймать соперника на контратаках. Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(3), которую в букмекерской конторе Мелбет можно сыграть по коэффициенту 1.63.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.11 1.77 1.65 2.32
Лига Ставок 2.75 1.46 1.88 1.93 1.50 2.60
BetBoom 2.85 1.44 1.93 1.91 1.55 2.52
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 21:03
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)
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