ПСЖ — «Лилль». Прогноз на матч Кубка Франции (17.03.2021)

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вчера, 19:11

ПСЖ и «Лилль» в очном противостоянии разыграют путевку в четвертьфинал Кубка Франции. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на это противостояние.

Ставки букмекеров

Ставки на победу ПСЖ в этом матче букмекерская контора Мелбет принимает по коэффициенту 1.67. Заключить пари на гостевую викторию «Лилля» можно по коэффициенту 4.80, а ничья котируется на отметке 4.10.

Также в линии букмекера доступны ставки на результативность. Вариант с тоталом больше 2,5 голов можно сыграть по коэффициенту 1.72, меньше – 2.07.

Форма команд

ПСЖ пробился в четвертьфинал Лиги Чемпионов, выбив из турнира «Барселону». После гостевой победы в столице Каталонии (4:1) подопечные Маурисио Почеттино отстояли нужный результат в Париже (1:1).

14 марта действующий чемпион Лиги 1 провалился в чемпионате, уступив на своем поле «Нанту» (1:2). Это поражение стало для ПСЖ седьмым в текущем розыгрыше французского первенства, а отставание от «Лилля» увеличилось до трех зачетных пунктов.

«Лилль» покинул Лигу Европы, дважды проиграв «Аяксу» (1:2). Теперь «доги» готовы сосредоточиться на чемпионате и Кубке Франции. В Лиге 1 подопечные Кристофа Гальтье проиграли только две встречи в текущем сезоне, а в прошлом туре «Лилль» разделил очки в гостях с «Монако» (0:0).

Отметим, что на предыдущей стадии Кубка Франции ПСЖ разгромил в гостях «Брест» (3:0). «Лилль» выбил из соревнований «Газелек Аяччо» (1:3).

Статистика

ПСЖ не проигрывал в трех прошлых встречах против «Лилля» — две победы и одна ничья

не проигрывал в трех прошлых встречах против «Лилля» — две победы и одна ничья В трех предыдущих очных встречах команд прошла ставка на ТМ(2,5)

«Лилль» не пропускал больше гола в четырех последних поединках

Прогноз