ПСЖ — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (21.02.2021)

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сегодня, 14:14

ПСЖ и «Монако» сойдутся в очном противостоянии 21 февраля в рамках 26-го тура чемпионата Франции. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на это противостояние.

Ставки букмекеров

ПСЖ — очевидный фаворит в этом матче. Поставить на победу хозяев букмекерская контора Бетсити предлагает по коэффициенту 1.64. Шансы «Монако» увезти три очка из Парижа оцениваются в 5.50, а ничью можно взять за 4.44.

Форма команд

Клуб из Парижа находится в превосходной форме. 16 февраля ПСЖ разгромил в гостях «Барселону» (4:1) и получил огромное преимущество перед ответной встречей. В чемпионате Франции команда Маурисио Почеттино выиграла три поединка подряд, что дало ей возможность подняться на второе место.

В прошлом туре Лиги 1 ПСЖ на классе победил дома «Ниццу» со счетом 2:1, а перед этим команда справилась с «Марселем» (2:0).

Информация для ставок

«Монако» проиграл пять из шести последних матчей на поле ПСЖ

ПСЖ выиграл шесть прошлых поединков на своем поле

выиграл шесть прошлых поединков на своем поле В шести предыдущих встречах команд в Париже прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

«Монако» будет невероятно сложно остановить ПСЖ , который находится в великолепной форме. Хозяева существенно превосходят гостей по подбору игроков, что может сыграть ключевую роль в определении победителя.

Предлагаем взять ставку на победу ПСЖ по коэффициенту 1.64 в букмекерской конторе Бетсити.

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