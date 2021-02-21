ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

ПСЖ — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (21.02.2021)

сегодня, 14:14

ПСЖ и «Монако» сойдутся в очном противостоянии 21 февраля в рамках 26-го тура чемпионата Франции. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на это противостояние.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.644.335.40
Fonbet Live! 4.00 3.15 2.05
Мелбет 1.61 4.10 6.05
Лига ставок 4.33 3.00 2.10
Pin-up 1.63 4.15 5.30
BetBoom 3.88 3.17 2.15

Ставки букмекеров

ПСЖ — очевидный фаворит в этом матче. Поставить на победу хозяев букмекерская контора Бетсити предлагает по коэффициенту 1.64. Шансы «Монако» увезти три очка из Парижа оцениваются в 5.50, а ничью можно взять за 4.44.

Форма команд

Клуб из Парижа находится в превосходной форме. 16 февраля ПСЖ разгромил в гостях «Барселону» (4:1) и получил огромное преимущество перед ответной встречей. В чемпионате Франции команда Маурисио Почеттино выиграла три поединка подряд, что дало ей возможность подняться на второе место.

В прошлом туре Лиги 1 ПСЖ на классе победил дома «Ниццу» со счетом 2:1, а перед этим команда справилась с «Марселем» (2:0).

Информация для ставок

  • «Монако» проиграл пять из шести последних матчей на поле ПСЖ
  • ПСЖ выиграл шесть прошлых поединков на своем поле
  • В шести предыдущих встречах команд в Париже прошла ставка на ТБ(2,5)

Прогноз

«Монако» будет невероятно сложно остановить ПСЖ, который находится в великолепной форме. Хозяева существенно превосходят гостей по подбору игроков, что может сыграть ключевую роль в определении победителя.

Предлагаем взять ставку на победу ПСЖ по коэффициенту 1.64 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Ланс» — «Дижон».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.644.335.40
Fonbet Live! 4.00 3.15 2.05
Мелбет 1.61 4.10 6.05
Лига ставок 4.33 3.00 2.10
Pin-up 1.63 4.15 5.30
BetBoom 3.88 3.17 2.15
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:45
Парижане в блестящем стиле разнесли Барселону в первом матче ЛЧ и не где нибудь, а на самом Камп Ноу, и следом у них не менее важный поединок чемпионате...... Монако является прямым конкурентом ПСЖ в Лиге в борьбе за титул......думается что подопечные Поччетино в данном матче будут действовать на кураже, да и уровень соперника, на мой взгляд, букмекерами несколько переоценен.....хозяева должны здесь действовать первым номером и побеждать....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100