«Парма» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (14.03.2021)

1615630843

вчера, 13:20

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 27-й тур чемпионата Италии. «Парма» ждет в гости «Рому». Матч состоится 14 марта, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Рома». Команда играет на выезде, поставить на их победу можно по коэффициенту 1.66. Победа «Пармы» оценивается в 5.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 (1.7). Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно за 2.23. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.69.

Форма команд

«Парма» занимает 19-е место в Серии А и в активе команды всего 16 очков. В последнем туре чемпионата Италии «Парма» сыграла вничью с «Фиорентиной» (1:1), а немного ранее проиграла дома «Интеру» (1:2).

«Рома» совсем недавно одержала важную домашнюю победу в Лиге Европы над «Шахтером» (3:0). Команда идет на четвертой позиции, но самая главная борьба за место в топ-4 начинается в ближайших турах. Последние два матча подопечные Фонсеки выиграли у «Дженоа» (1:0) и «Фиорентины» (2:1).

Информация для ставок

«Парма» не может выиграть уже 18 матчей во всех турнирах.

«Рома» выиграла восемь матчей из последних десяти во всех турнирах.

«Рома» выиграла пять из последних шести матчей у «Пармы».

«Парма» проиграла шесть домашних матчей из последних семи в чемпионате.

Прогноз

«Рома» находится в хорошем настроении после победы над «Шахтером» и продолжает борьбу за участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Сделать ставку на победу римлян можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.66.