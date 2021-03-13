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«Парма» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (14.03.2021)

вчера, 13:20

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 27-й тур чемпионата Италии. «Парма» ждет в гости «Рому». Матч состоится 14 марта, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 2.26 1.75
Лига ставок 2.18 1.69

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Рома». Команда играет на выезде, поставить на их победу можно по коэффициенту 1.66. Победа «Пармы» оценивается в 5.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 (1.7). Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно за 2.23. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.69.

Форма команд

«Парма» занимает 19-е место в Серии А и в активе команды всего 16 очков. В последнем туре чемпионата Италии «Парма» сыграла вничью с «Фиорентиной» (1:1), а немного ранее проиграла дома «Интеру» (1:2).

«Рома» совсем недавно одержала важную домашнюю победу в Лиге Европы над «Шахтером» (3:0). Команда идет на четвертой позиции, но самая главная борьба за место в топ-4 начинается в ближайших турах. Последние два матча подопечные Фонсеки выиграли у «Дженоа» (1:0) и «Фиорентины» (2:1).

Информация для ставок

  • «Парма» не может выиграть уже 18 матчей во всех турнирах.
  • «Рома» выиграла восемь матчей из последних десяти во всех турнирах.
  • «Рома» выиграла пять из последних шести матчей у «Пармы».
  • «Парма» проиграла шесть домашних матчей из последних семи в чемпионате.

Прогноз

«Рома» находится в хорошем настроении после победы над «Шахтером» и продолжает борьбу за участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Сделать ставку на победу римлян можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.66.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 2.26 1.75
Лига ставок 2.18 1.69
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STVA 1
STVA 1
вчера в 13:26
Рома не проиграет
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