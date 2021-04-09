«Пасуш де Феррейра» — «Бенфика». Прогноз на матч чемпионата Португалии (10.04.2021)

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вчера, 07:03

«Бенфика» сыграет в гостях с «Пасуш де Феррейра» в рамках 26-го тура Примейры. Мы приготовили прогноз и обзор линии букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Бенфики» в этой встрече букмекерская контора Мелбет предлагает по коэффициенту 1.48. Шансы «Пасуш де Феррейры» одержать викторию оцениваются в 6.85, а ничью можно сыграть по котировке 4.44.

С небольшим преимуществом в линии БК идут ставки на результативный исход матча. Вариант с тоталом больше (2,5) голов можно сыграть за 1.88, меньше – 2.02.

Форма команд

«Пасуш де Феррейра» проводит неплохой сезон в чемпионате Португалии. Перед стартом очередного тура команда занимает четвертое место в турнирной таблице, которое она уже вряд ли кому-то уступит. В прошлом туре лиги клуб потерпел седьмое поражение в сезоне и третье за пять последних поединков. Неудачным для команды оказался выезд в гости к «Фамаликау» (0:2), до этого была зафиксирована победа над «Морейренсе» (3:0).

«Бенфика» благодаря победной серии поднялась на третье место в чемпионате. Последней жертвой «орлов» стал «Маритиму» (1:0), а перед этим клуб из Лиссабона обыграл в гостях прямого конкурента в лице «Браги» (2:0). На данный момент «Бенфика» отстает от «Порту» на три очка, а лидеру рейтинга «Спортингу» команда уступает девять зачетных пунктов.

Информация для ставок

«Бенфика» не проигрывала в 34 из 38 прошлых выездных матчей чемпионата

«Бенфика» выиграла 11 из 13 предыдущих гостевых встреч с «Пасушем»

В 13 из 14 последних матчей «Бенфики» в лиге сыграла ставка на ТМ (2,5)

«Бенфика» не пропускала голы в 6 предыдущих турах лиги

Прогноз

У «Пасуш де Феррейры» комфортное положение в турнирной таблице, что позволяет сегодняшним хозяевам спокойно доиграть сезон. «Бенфика» же еще ведет борьбу с «Порту» за вторую строчку, чтобы квалифицироваться напрямую в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.48 в букмекерской конторе Мелбет.