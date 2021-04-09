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«Пасуш де Феррейра» — «Бенфика». Прогноз на матч чемпионата Португалии (10.04.2021)

вчера, 07:03

«Бенфика» сыграет в гостях с «Пасуш де Феррейра» в рамках 26-го тура Примейры. Мы приготовили прогноз и обзор линии букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.204.401.50
Лига Ставок 7.20 4.50 1.43
Фонбет 7.50 4.30 1.45
Мелбет 7.70 4.70 1.42

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Бенфики» в этой встрече букмекерская контора Мелбет предлагает по коэффициенту 1.48. Шансы «Пасуш де Феррейры» одержать викторию оцениваются в 6.85, а ничью можно сыграть по котировке 4.44.

С небольшим преимуществом в линии БК идут ставки на результативный исход матча. Вариант с тоталом больше (2,5) голов можно сыграть за 1.88, меньше – 2.02.

Форма команд

«Пасуш де Феррейра» проводит неплохой сезон в чемпионате Португалии. Перед стартом очередного тура команда занимает четвертое место в турнирной таблице, которое она уже вряд ли кому-то уступит. В прошлом туре лиги клуб потерпел седьмое поражение в сезоне и третье за пять последних поединков. Неудачным для команды оказался выезд в гости к «Фамаликау» (0:2), до этого была зафиксирована победа над «Морейренсе» (3:0).

«Бенфика» благодаря победной серии поднялась на третье место в чемпионате. Последней жертвой «орлов» стал «Маритиму» (1:0), а перед этим клуб из Лиссабона обыграл в гостях прямого конкурента в лице «Браги» (2:0). На данный момент «Бенфика» отстает от «Порту» на три очка, а лидеру рейтинга «Спортингу» команда уступает девять зачетных пунктов.

Информация для ставок

  • «Бенфика» не проигрывала в 34 из 38 прошлых выездных матчей чемпионата
  • «Бенфика» выиграла 11 из 13 предыдущих гостевых встреч с «Пасушем»
  • В 13 из 14 последних матчей «Бенфики» в лиге сыграла ставка на ТМ (2,5)
  • «Бенфика» не пропускала голы в 6 предыдущих турах лиги

Прогноз

У «Пасуш де Феррейры» комфортное положение в турнирной таблице, что позволяет сегодняшним хозяевам спокойно доиграть сезон. «Бенфика» же еще ведет борьбу с «Порту» за вторую строчку, чтобы квалифицироваться напрямую в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.48 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.09 1.41 2.02 1.87 1.59 2.47
Лига Ставок 2.90 1.38 1.97 1.78 1.56 2.34
Мелбет 2.03 1.87
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shlomo
shlomo
вчера в 07:07
Бенфика не проиграет
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