«Пасуш де Феррейра» — «Фамаликау». Прогноз на матч чемпионата Португалии (08.08.2021)

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сегодня, 00:08

«Пасуш де Феррейра» и «Фамаликау» проведут очную встречу в стартовом туре чемпионата Португалии. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на игру, которая состоится 8 августа.

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Мелбет на основные исходы этой встречи представлены такие ставки: победа «Пасуш де Феррейры» идет по коэффициенту 2.46, ничья котируется в 3.22, а победу «Фамаликау» можно взять за 3.03. Как видим, минимальные симпатии аналитиков на стороне хозяев поля.

Что касается голов, то здесь сервис отдает предпочтение низовому формату противостояния. Заключить пари на ТМ(2,5) мячей можно по коэффициенту 1.63, ТБ (2,5) – 2.41.

Форма команд

«Пасуш де Феррейра» может занести себе в актив выступления в предыдущем чемпионате Португалии. Команда пришла к финишу на пятой строчке рейтинга, получив право сыграть в квалификации Лиги конференций.

В первой игре новообразованного турнира УЕФА «Пасуш де Феррейра» уверенно победил дома «Ларн» (4:0) из Северной Ирландии, сделав весомую заявку на проход в финал отборочного турнира. Также хозяева грядущей встречи успешно выступили в первом раунде Кубка португальской лиги, победив дома «Жил Висенте» по итогам серии пенальти.

«Фамаликау» тоже претендовал на место в топ-6 в прошлом розыгрыше чемпионата Португалии. Но системные неудачи не позволили команде реализовать задуманный план, а сезон клуб завершил на девятой строчке в турнирной таблице.

В новой кампании «Фамаликау» сыграл уже два официальных матча. В поединках Кубка португальской лиги команда обыграла «Фейренси» и «Эшторил» с одинаковым счетом — 1:0.

Информация для ставок

В 4 прошлых домашних матчах «Пасуш де Феррейры» в лиге сыграла ставка ТМ(2,5)

У «Фамаликау» ставка ТБ (2,5) прошла в 6 из 7 предыдущих гостевых поединков чемпионата

(2,5) прошла в 6 из 7 предыдущих гостевых поединков чемпионата «Пасуш де Феррейра» побеждала соперника в двух последних поединках на своем поле

Прогноз

Встречаются соперники сопоставимые по уровню, которые в новом сезоне показали успешные результаты в стартовых играх. Очные встречи «Пасуш де Феррейры» и «Фамаликау», как правило, проходят в упорной борьбе, которую следует ожидать и в грядущем противостоянии. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да», которая в букмекерской конторе Мелбет идет по коэффициенту 2.00.

Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Белененсеша» в матче с «Порту».