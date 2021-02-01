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«Пиза» — «Фрозиноне». Прогноз на матч Серии В

вчера, 18:01

«Пиза» на своём поле принимает «Фрозиноне» в рамках Серии В. Букмекеры БК Бетсити сделали собственный прогноз на предстоящий поединок во втором по значимости чемпионате Италии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.723.063.00
Мелбет 3.02 3.02 2.52
Лига ставок 2.90 2.90 2.60

Ставки букмекеров

Явного фаворита в противостоянии нет, поскольку команды в турнирной таблице имеют практически равное положение дел. Но преимущество всё же отдается хозяевам. На победу «Пизы» стоит коэффициент 2.38, на ничейный исход – 3.1, в победу гостей верят меньше всего – 3.2.

Форма команд

«Фрозиноне» замыкает первую десятку Серии В, а «Пиза» открывает вторую десятку чемпионата, занимая 11 место. Разница в очках минимальна (лишь 1 очко). За 19 матчей «Пиза» забила 26 мячей, пропустив при этом 31 гол. «Фрозиноне» забивает немного меньше голов, но и пропускает на порядок меньше. Показатель «Фрозиноне» в этом аспекте 19 забитых против 20 пропущенных. «Пиза» забивает в последних семи матчах, а «Фрозиноне» не может выиграть уже семь матчей.

«Фрозиноне» в последнее время уступает минимально, либо теряет множество очков из-за необязательных ничьих. В каждом из 4 последних матчей между командами было забито 2 и менее мячей. Эти же 4 последние личные противостояния дарили зрителям лишь ничейный результат на табло.

Информация для ставок

· В последних 4 матчах команда из города Пиза отличается первой, причем в первом тайме.

· Клуб «Фрозиноне» в последнее время не способен показывать атакующий футбол. «Фрозиноне» забивает либо 1 мяч, либо не забивает вовсе.

Прогноз

Голов много быть не должно, команды в Серии В не отличаются особой результативностью. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.723.063.00
Мелбет 3.02 3.02 2.52
Лига ставок 2.90 2.90 2.60
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