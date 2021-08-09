«Пласа Колония» — «Бостон Ривер». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (9.08.2021)

9 августа 2021 года «Пласа Колония» примет «Бостон Ривер» в матче чемпионата Уругвая. Этот поединок поможет разобраться, есть ли у хозяев поля чемпионские амбиции и сможет ли «Пласа» и дальше удерживать свой невероятный темп в чемпионате. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.
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0 : 0
завершен
вчера, 21:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Пласу Колонию». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.80. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.40 и на победу гостей по коэффициенту 4.40.
Форма команд
«Пласа Колония» проводит невероятный сезон. Клуб набрал 29 баллов и расположился на первой строчке в турнирной таблице. У команды в активе девять побед, две ничьих и одно поражение. Клуб забил 16 голов и пропустил семь мячей в нынешнем сезоне чемпионата Уругвая. «Колония» отлично играет в обороне, чего нельзя сказать о противнике команды в этом поединке.
«Бостон Ривер» находится на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба десять баллов. Команда выиграла два поединка, четыре раза играла вничью и проиграла в шести матчах. У клуба в активе 12 забитых и 17 пропущенных голов. В последних матчах «Ривер» выглядит неплохо, но у клуба хватает и осечек. «Бостон» может опуститься еще ниже в турнирной таблице, если проиграет в этом важном для себя матче. Проиграть лидеру таблицы не стыдно, но это никак не отменяет того факта, что «Ривер» в трех баллах от последнего места.
Информация для ставок
- «Пласа Колония» забила шесть голов в последних пяти матчах
- «Бостон Ривер» выиграл два матча из последних пяти
- «Пласа Колония» не проигрывает восемь игр кряду
Прогноз
В этом поединке можно сделать ставку на победу хозяев поля и ТМ 4.5 по коэффициенту 1.92.
Ранее букмекеры хороший коэффициент на матч чемпионата Дании.