«Пласа Колония» — «Бостон Ривер». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (9.08.2021)

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вчера, 13:16

9 августа 2021 года «Пласа Колония» примет «Бостон Ривер» в матче чемпионата Уругвая. Этот поединок поможет разобраться, есть ли у хозяев поля чемпионские амбиции и сможет ли «Пласа» и дальше удерживать свой невероятный темп в чемпионате. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Пласу Колонию». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.80. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.40 и на победу гостей по коэффициенту 4.40.

Форма команд

«Пласа Колония» проводит невероятный сезон. Клуб набрал 29 баллов и расположился на первой строчке в турнирной таблице. У команды в активе девять побед, две ничьих и одно поражение. Клуб забил 16 голов и пропустил семь мячей в нынешнем сезоне чемпионата Уругвая. «Колония» отлично играет в обороне, чего нельзя сказать о противнике команды в этом поединке.

«Бостон Ривер» находится на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба десять баллов. Команда выиграла два поединка, четыре раза играла вничью и проиграла в шести матчах. У клуба в активе 12 забитых и 17 пропущенных голов. В последних матчах «Ривер» выглядит неплохо, но у клуба хватает и осечек. «Бостон» может опуститься еще ниже в турнирной таблице, если проиграет в этом важном для себя матче. Проиграть лидеру таблицы не стыдно, но это никак не отменяет того факта, что «Ривер» в трех баллах от последнего места.

Информация для ставок

«Пласа Колония» забила шесть голов в последних пяти матчах

«Бостон Ривер» выиграл два матча из последних пяти

«Пласа Колония» не проигрывает восемь игр кряду

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на победу хозяев поля и ТМ 4.5 по коэффициенту 1.92.

Ранее букмекеры хороший коэффициент на матч чемпионата Дании.