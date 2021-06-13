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Польша — Словакия. Прогноз на матч Евро-2020 (14.06.2021)

вчера, 22:54

На стартовавшем чемпионате Европы по футболу в матче первого тура группы Е сразятся сборные Польши и Словакии. Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзором ставок на данную встречу.

Евро-2020
Польша
Словакия
1 : 2
завершен
сегодня, 19:00
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры определились с явным фаворитом этого поединка. Это сборная Польши, коэффициент на победу которой составляет 1.8. Успех Словакии оценивают по коэффициенту 5.2. Ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 2.45. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.53. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.4.

Форма команд

Польша сейчас находится в не самой лучшей форме, команда выиграла всего один раз в последних семи матчах. Подготавливались к турниру игрой с Россией (1:1), а после сыграли с Исландией (2:2). Проблемы у команды есть, но располагая таким футболистом, как Роберт Левандовски, польская сборная может рассчитывать на серьезные результаты в этом турнире.

Сборная Словакии также готовилась к чемпионату через товарищеские матчи, и также расписалась две ничью со своими соперниками. Сначала была ничья (1:1) с Болгарией, а потом нулевая ничья со сборной Австрии. Словаки имеют не очень много шансов на выход в плей-офф, но игроки готовы отдаваться на поле и цепляться за каждый бал в турнирную таблицу.

Информация для ставок

  • Из семи последних матчей Польша победила лишь в одном
  • Словакия не забивает больше двух мячей на протяжении 19 последних поединков
  • Польша пропускает гол в 6 из 7 последних матчей
  • Последняя очная встреча завершилась выездной победой Словакии (2:0)

Прогноз

Обе сборные готовы к турниру и будут стараться продемонстрировать на поле свои лучшие качества. Несмотря на преимущество сборной Польши, считаем, что словаки вполне могут зацепиться за очки в этой игре, потому предлагаем рискнуть и поставить на то, что Словакия не проиграет, в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.1.

Ранее букмекеры предложили поставить по коэффициенту 2.2 на тотал голов в матче Колумбия — Эквадор.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.81 1.61 2.44
Лига Ставок 2.03 1.76 1.57 2.37
Мелбет 1.64 2.31
1XBET 3.44 1.33
BetBoom 2.01 1.79 1.54 2.46 1.27 3.70
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sv_1969
sv_1969
вчера в 22:56
Поляки не проиграют
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