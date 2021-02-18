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«Понферрадина» —  «Мирандес»: прогноз на матч Сегунды (19.02.2021)

18 февраля 2021, 11:32

«Понферрадина» принимает на своем поле «Мирандес». Этот поединок пройдет в рамках очередного тура испанской Сегунды.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.112.862.77
Мелбет 2.96 2.96 2.61
Лига ставок 2.95 2.85 2.65
Pin-up 3.00 2.85 2.80
BetBoom 3.00 2.83 2.80

Ставки букмекеров

Фаворитом данного поединка является «Понферрадина», на победу можно сделать ставку с коэффициентом 2.60. Ничейный исход оценивают в 2.90, а победу «Мирандеса» в 3.05.

Форма команд

«Понферрадина» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Сегунды. В активе у клуба 37 баллов. «Понферрадина» забила 26 голов и пропустила в свои ворота 27 мячей. В этом сезоне у клуба 11 побед и 10 поражений, у «Понферрадины» все еще остаются шансы на попадание в плей-офф за выход в Примеру.

«Мирандес» имеет столько же очков — 37, но находится на строчку выше по дополнительным показателям. В нынешнем сезоне испанский клуб забил 26 голов и пропустил 21 мяч в свои ворота. «Мирандес» 10 раз побеждал и 8 раз проигрывал, еще 7 матчей закончились вничью. Сейчас команда находится в лучшей форме, чем ее соперник, поэтому стоит ожидать хорошего настроя «Мирандеса».

Информация для ставок

● «Мирандес» не проигрывает четыре матча кряду
● «Понферрадина» выиграла два матча из последних пяти
● «Мирандес» выиграл шесть домашних матчей из 12

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что хотя бы одна команда не забьет гол и будет победа «Понферрадины» с коэффициентом 3.75. Также букмекеры принимают ставки на то, что тотал голов в поединке будет меньше 1.5 с коэффициентом 2.55.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Ольборг» — «Мидтьюлланд».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.112.862.77
Мелбет 2.96 2.96 2.61
Лига ставок 2.95 2.85 2.65
Pin-up 3.00 2.85 2.80
BetBoom 3.00 2.83 2.80
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sv_1969
sv_1969
18 февраля в 11:40
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