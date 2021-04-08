«Портимоненси» — «Витория». Прогноз на матч чемпионата Португалии (09.04.2021)

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вчера, 15:59

9 апреля в чемпионате Португалии пройдет матч 26-го тура, в котором сыграют «Портимоненси» и «Витория». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворита в этой встрече букмекеры не выделяют. Поставить на победу «Портимоненси» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.55, а гостевой успех «Витории» оценен в 2.95. Заключить пари на ничью можно с котировкой 3.18.

Результативной игры в атаке от команды букмекеры не ждут. Исход с тоталом меньше (2,5) голов доступен по коэффициенту 1.60, больше – 2.40.

Форма команд

В активе «Портимоненси» 26 очков и 13-я позиция в турнирной таблице чемпионата Португалии. Сегодняшние хозяева опережают зону вылета на четыре очка, поэтому спокойный финиш сезона они себе еще не обеспечили.

В прошлом туре лиги «Портимоненси» добыл седьмую победу в сезоне, обыграв в гостях «Насионал» (5:1). Так команда реабилитировалась за два поражения кряду, которые случились в матчах с «Порту» (1:2) и «Санта Кларой» (0:2).

«Витория» сейчас находится в отвратительной форме. Команда идет на серии из четырех поражений подряд, которые откинули ее на шестое место в таблице, а дистанция до зоны еврокубков увеличилась до девяти зачетных пунктов.

Последний раз «Витория» побеждала в чемпионате еще 26 февраля, когда дома была переиграна «Боавишта» (2:1). После этого гости предстоящей встречи уступили «Браге» (0:2), «Жил Висенте» (2:4), «Спортингу» (0:1) и «Тонделе» (1:2).

Информация для ставок

«Витория» не пропускала голы в 4 прошлых матчах против соперника

«Портимоненси» проиграл 4 последние встречи с оппонентом

В 7 из 8 последних матчей «Витории» в чемпионате прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

В очных встречах команд преимущество на стороне гостей, но «Витория» сейчас находится в глубоком кризисе. Необходимость набирать очки обяжет команды играть с акцентом на атаку, что, по нашему мнению, приведет к забитым голам. Предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Фонбет.

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