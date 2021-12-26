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«Арока» — «Брага». Прогноз на матч чемпионата Португалии (30.12.2021)

26 декабря 2021, 15:28

В очередном туре чемпионата Португалии «Арока» на домашней арене сыграет против «Браги». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на поединок, который состоится 30 декабря 2021 года.

Португалия. Примейра 2021/2022
Арока
Брага
0 : 6
завершен
30 декабря 2021, 22:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.583.771.70
Мелбет 4.61 3.69 1.84
1XBET 5.05 3.84 1.70

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет считаю «Брагу» фаворитом данной встречи. Ставки на победу гостей можно сыграть по коэффициенту 1.68. Вероятность ничьей оценивается в 3.88, а победа «Ароки» идет по котировке 5.10.

Форма команд

По итогам 15 сыгранных туров чемпионата Португалии «Арока» пополнила счет на 14 очков. С таким результатом команда занимает 11-е место в турнирной таблице, имея преимущество над зоной прямого вылета в пять баллов.

«Брага» на данный момент замыкает четверку лидеров турнирной таблицы португальской лиги. В активе «оружейников» три победы в пяти прошлых турах чемпионата, которые команда оформила в противостояниях с «Визелой» (4:1), «Эшторилом» (2:0) и «Белененсешем» (1:0).

Информация для ставок

• В 9 из прошлых 11 гостевых матчей «Браги» в лиге сыграла ставка ТМ (2,5)
• «Брага» побеждала в 5 из прошлых 7 матчей чемпионата
• В 5 из последних 6 домашних матчей «Ароки» сыграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

В данном противостоянии стоит рассматривать ставки в пользу фаворита. «Арока» неубедительно провела последние матчи лиги, а вот «Брага» если и уступала, то делала это во встречах с сильными соперниками. Играем ставку на победу гостей с коэффициентом 1.68 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.83 1.45 1.90 1.99 1.52 2.60
Мелбет 1.84 2.07
1XBET 3.26 1.36
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