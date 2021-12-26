«Арока» — «Брага». Прогноз на матч чемпионата Португалии (30.12.2021)

В очередном туре чемпионата Португалии «Арока» на домашней арене сыграет против «Браги». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на поединок, который состоится 30 декабря 2021 года.
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0 : 6
завершен
30 декабря 2021, 22:00
четверг
Ставки букмекеров
Аналитики букмекерской конторы Фонбет считаю «Брагу» фаворитом данной встречи. Ставки на победу гостей можно сыграть по коэффициенту 1.68. Вероятность ничьей оценивается в 3.88, а победа «Ароки» идет по котировке 5.10.
Форма команд
По итогам 15 сыгранных туров чемпионата Португалии «Арока» пополнила счет на 14 очков. С таким результатом команда занимает 11-е место в турнирной таблице, имея преимущество над зоной прямого вылета в пять баллов.
«Брага» на данный момент замыкает четверку лидеров турнирной таблицы португальской лиги. В активе «оружейников» три победы в пяти прошлых турах чемпионата, которые команда оформила в противостояниях с «Визелой» (4:1), «Эшторилом» (2:0) и «Белененсешем» (1:0).
Информация для ставок
• В 9 из прошлых 11 гостевых матчей «Браги» в лиге сыграла ставка ТМ (2,5)
• «Брага» побеждала в 5 из прошлых 7 матчей чемпионата
• В 5 из последних 6 домашних матчей «Ароки» сыграла ставка ТБ (2,5)
Прогноз
В данном противостоянии стоит рассматривать ставки в пользу фаворита. «Арока» неубедительно провела последние матчи лиги, а вот «Брага» если и уступала, то делала это во встречах с сильными соперниками. Играем ставку на победу гостей с коэффициентом 1.68 в букмекерской конторе Фонбет.