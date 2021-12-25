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«Спортинг» — «Портимоненси». Прогноз на матч чемпионата Португалии (30.12.2021)

25 декабря 2021, 12:03

«Спортинг» в 16-м туре чемпионата Португалии сыграет против «Портимоненси» на домашнем стадионе. Вашему вниманию прогноз и анализ ставок букмекеров на матч, который состоится 30 декабря 2021 года.

Португалия. Примейра 2021/2022
Спортинг
Портимоненси
3 : 2
завершен
30 декабря 2021, 00:00
четверг
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет убеждены, что «Спортинг» наберет три очка в этом противостоянии. Ставки на победу хозяев поля идут по коэффициенту 1.30. Поставить на ничью можно по котировке 5.30, а шансы «Портимоненси» одолеть действующего чемпиона Португалии, оцениваются в 11,00.

Форма команд

На данный момент «Спортинг» делит позицию лидера с «Порту», уступая прямому конкуренту только за счет дополнительных показателей. «Львы» в 15 турах чемпионата смогли одержать 13 побед и две ничьи, пропустив от соперников лишь пять голов.

«Портимоненси» тоже неплохо проявил себя в последних играх чемпионата. Команда одержала три виктории в пяти последних турах, поднявшись на шестое место в общем зачете. В предыдущем поединке чемпионата гости грядущего противостояния разделили очки дома с «Арокой» (1:1).

Информация для ставок

• Победная серия «Спортинга» в лиге насчитывает 10 матчей
• «Спортинг» не пропускал голы в 5 предыдущих домашних матчах чемпионата
• В 7 прошлых домашних матчах «Спортинга» в лиге прошла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

На домашней арене «Спортинг» надежно обороняется и мало что позволяет соперникам у собственных ворот. Рекомендуем ставку на победу «Спортинга» и ТМ (4,5) голов, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1,57.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.00 1.43 2.04 1.85 1.58 2.49
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Gahi
Gahi
25 декабря 2021 в 18:23
Победа команды "Спортинг" в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
25 декабря 2021 в 13:51
Спортинг не проиграет
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