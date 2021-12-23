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«Тондела» — «Жил Висенте». Прогноз на матч чемпионата Португалии (28.12.2021)

23 декабря 2021, 22:49

В рамках 16-го тура чемпионата Португалии «Тондела» на домашнем стадионе сыграет против «Жил Висенте». Вашему вниманию прогноз и анализ ставок букмекеров на поединок, который пройдет 28 декабря 2021 года.

Португалия. Примейра 2021/2022
Тондела
Жил Висенте
0 : 3
завершен
28 декабря 2021, 20:00
вторник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.553.412.21
Мелбет 3.17 3.68 2.25
1XBET 3.14 3.54 2.24

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет говорит о том, что «Жил Висенте» является умеренным фаворитом данной встречи. Ставки на победу гостей идут по коэффициенту 2.27, на ничью можно заключить пари по коэффициенту 3.32, а победа «Тонделы» оценивается по котировке 3.24.

Аналитики также склоняются к тому, что команды установят лимит на забитые голы. Сыграть ТМ(2,5) мячей можно по коэффициенту 1.74, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Тондела» проиграла четыре из прошлых пяти матчей чемпионата Португалии. Эти неудачи откинули команду на 15-е место в общем зачете, а преимущество над зоной прямого вылета сократилось до трех очков. Последние неудачи в лиге «Тондела» потерпела в противостояниях со «Спортингом» (0:2), «Виторией» (2:5) и «Пасуш де Феррейрой» (0:1), но на стадии 1/8 финала Кубка Португалии команда прошла «Эшторил» (3:1).

«Жил Висенте» в декабре оформил две победы кряду в чемпионате, обыграв дома «Фамаликау» (4:0) и на выезде «Пасуш де Феррейру» (1:0). Но в минувшем туре лиги команда потерпела пятое поражение в сезоне, уступив дома «Спортингу» со счетом 0:3. Но «Жил Висенте» сохранил за собой восьмое место в общем зачете.

Информация для ставок

  • «Тондела» проиграла 5 из прошлых 6 матчей в чемпионате
  • «Жил Висенте» не проигрывал в 5 прошлых гостевых матчах лиги
  • В 3 прошлых очных встречах соперников сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

В очных противостояниях команд преимущество на стороне «Жил Висенте». А еще соперники стабильно мало забивают голов, когда встречаются между собой. Поэтому рекомендуем комбинированную ставку на Х2 и ТМ(3,5), которая в линии БК Фонбет доступна по коэффициенту 1.76.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.55 1.87 2.02 1.47 2.93
Мелбет 2.17 1.77
1XBET 1.22 4.44
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