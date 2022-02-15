«Жил Висенте» — «Белененсеш». Прогноз на матч чемпионата Португалии (19.02.2022)

Ставки букмекеров
С ощутимым преимуществом в линии букмекерской конторы Фонбет идут ставки на хозяев данной встречи. Сыграть победу «Жил Висенте» можно по коэффициенту 1.55, за ничью выставлена цена 3.95, а победа «Белененсеша» котируется в 6.30.
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19 февраля 2022, 18:30
суббота
При этом аналитики считают, что команды сыграют в осторожном формате. Поставить на ТБ(2,5) голов можно по котировке 2.05, а ТМ(2,5) мячей идет за 1.77.
Форма команд
У «Жил Висенте» 37 баллов и текущее пятое место чемпионата Португалии. Клуб взял десть побед и семь ничьих в этом сезоне, допустив только пять поражений от оппонентов.
При этом команда не проигрывала на протяжении семи туров лиги, а в последней игре ей удалось сломить сопротивление «Визелы» на выезде (1:0). Отметим, что в 11 домашних поединках чемпионата атака «Жил Висенте» организовала 17 голов, а защита пропустила 15 мячей.
«Белененсеш» — главный претендент на вылет. На данный момент клуб занимает последнее место португальской лиги, имея в активе лишь 15 баллов. В текущей кампании команда удостоилась трех побед, шесть раз сыграла вничью и проиграла 13 матчей соперников.
Отметим, что в минувшем туре «Белененсешу» удалось поправить турнирное положение благодаря домашней победе над «Виторией» (1:0).
Информация для ставок
- У «Белененсеша» нет побед в 12 прошлых гостевых матчах лиги
- «Жил Висенте» не проигрывал в 7 предыдущих поединках чемпионата
- Команды сыграли на ТМ(2,5) голов в 9 из прошлых 10 очных встреч
Прогноз
В очных встречах соперники стабильно играют в низовом формате. Кроме того, «Белененсеш» сейчас пытается цепляться за очки в каждой игре, действуя с оглядкой на защиту. Рекомендуем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.77 в БК Фонбет.