«Ракув» — «Арис». Прогноз на матч квалификации Лиги Конференций (08.08.2023)

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сегодня, 12:13

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ракув». Команда играет на своем поле, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.65. Победа «Ариса» оценивается по 5.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.83. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.98.

Форма команд

«Ракув» провел очень сложный прошлый раунд квалификации и только в один мяч прошел «Карабах» из Азарбайджана. Теперь польский коллектив встретится с открытием прошлого раунда и новичком Лиги Чемпионов «Арисом». Тем не менее, недооценивать соперника хозяевам нельзя иначе шанс пробиться в финал квалификации самого престижного турнира может быть провален. Два последних матча «Ракува» завершились ничьими с «Вартой» в чемпионате (2:2) и «Карабахом» в Лиге Чемпионов (1:1).

«Арис» провел блестящие два поединка с БАТЭ в прошлом раунде, хотя стоит отметить, что клуб из Беларуси находится не в лучшей форме. Тем не менее, коллектив из Кипра достаточно много пропускает и это может стать проблемой в поединке с «Ракувом». Два последних матча с БАТЭ клуб выиграл (6:2, 5:3), а в Суперкубке Кипра одолел и «Омонию» (2:0).

Информация для ставок

«Ракув» проиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах в основное время

«Арис» выиграл пять из десяти последних поединков на выезде

Три последних матча «Ракува» во всех турнирах завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Ракув» является фаворитом этой встречи и наверняка сможет создать проблемы «Арису» на своем поле. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.