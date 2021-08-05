«Ракув» — «Рубин». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (05.08.2021)

1628145186

вчера, 09:33

Интересную встречу двух команд подарит нам очередной этап квалификации Лиги конференций. «Ракув» ждет в гости «Рубин». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Рубин». Команда играет на выезде, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.01. Победа «Ракува» оценивается по 3.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.86. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Рубин» отлично стартовал в чемпионате и с этой стадии квалификации начинает свой путь в Лиге конференций. Команда под руководством Леонида Слуцкого показывает интересный футбол и в матче с польским клубом является фаворитом. Коллектив попытается еще в первом матче сделать весомый вклад в общий успех, поэтому всем болельщикам стоит ожидать яркую и атакующую игру.

«Ракув» занял в прошлом сезоне второе место и заслужил право сыграть в квалификации Лиги Конференций. Команда обладает подбором опытных и техничных игроков, а также хорошо играет на стандартах. Коллектив набрал три очка в первых двух матчах нового сезона, что является не самым лучшим результатом.

Информация для ставок

• Обе команды выиграли по шесть матчей из последних десяти во всех турнирах

• «Ракув» забивал в девяти из десяти последних матчах

• «Рубин» одержал восемь выездных побед в 10 последних матчах (включая товарищеские встречи)

• Семь из десяти последних матчей «Ракува» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды находятся в хорошей форме и захотят сделать еще один шаг к групповому турниру Лиги Конференций. Предполагаем, что команды сыграют в открытый футбол и болельщики смогут увидеть несколько забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.86 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали заманчивый коэффициент на матч «Галатасарай» — «Сент-Джонстон».