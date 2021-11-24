«Рапид» — «Вест Хэм». Прогноз на матч Лиги Европы (25.11.2021)

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24 ноября 2021, 17:37

В Вене пройдет игра пятого тура группового раунда Лиги Европы, в которой встретятся «Рапид» и «Вест Хэм». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров с прогнозом на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Вест Хэм» очевидным фаворитом данной встречи. Поставить на победу гостей БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.65, за ничью предложена котировка 4.42, а победа «Рапида» оценивается в 5.45.

Эксперты также считают, что команды порадуют результативным футболом в Австрии. Ставки на ТБ (2,5) голов идут в линии по коэффициенту 1.72, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Рапид» занимает последнее место в группе, набрав за четыре тура три очка. Единственную победу в Лиге Европы клуб из Вены одержал в домашней встрече против «Динамо» (2:1), а в минувшем туре он уступил оппоненту в Загребе (1:3).

У «Вест Хэма» десять баллов и позиция единоличного лидера квартета. Лондонцы в стартовых турах поочередно обыграли «Динамо» (2:0), «Рапид» (2:0) и «Генк» (3:0), а затем разделили очки на выезде с представителем Бельгии (2:2).

Накануне очного противостояния соперники провели противоположные по результату матчи в национальных первенствах. «Рапид» смог обыграть на домашней арене «Альтах» с минимальным счетом, а «Вест Хэм» уступил на выезде «Вулверхэмптону» (0:1).

Информация для ставок

Ставка ТБ (2,5) выиграла в 10 из прошлых 12 матчей «Рапида» в Лиге Европы

(2,5) выиграла в 10 из прошлых 12 матчей «Рапида» в Лиге Европы «Вест Хэм» забивал минимум два гола в четырех прошлых поединках турнира

В трех из четырех последних поединках «Вест Хэма» прошла ставка ТБ (2,5)

Прогноз