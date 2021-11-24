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«Рапид» — «Вест Хэм». Прогноз на матч Лиги Европы (25.11.2021)

24 ноября 2021, 17:37

В Вене пройдет игра пятого тура группового раунда Лиги Европы, в которой встретятся «Рапид» и «Вест Хэм». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров с прогнозом на этот матч.

Лига Европы 2021/2022
Рапид
Вест Хэм
0 : 2
завершен
25 ноября 2021, 20:45
четверг
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Вест Хэм» очевидным фаворитом данной встречи. Поставить на победу гостей БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.65, за ничью предложена котировка 4.42, а победа «Рапида» оценивается в 5.45.

Эксперты также считают, что команды порадуют результативным футболом в Австрии. Ставки на ТБ(2,5) голов идут в линии по коэффициенту 1.72, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Рапид» занимает последнее место в группе, набрав за четыре тура три очка. Единственную победу в Лиге Европы клуб из Вены одержал в домашней встрече против «Динамо» (2:1), а в минувшем туре он уступил оппоненту в Загребе (1:3).

У «Вест Хэма» десять баллов и позиция единоличного лидера квартета. Лондонцы в стартовых турах поочередно обыграли «Динамо» (2:0), «Рапид» (2:0) и «Генк» (3:0), а затем разделили очки на выезде с представителем Бельгии (2:2).

Накануне очного противостояния соперники провели противоположные по результату матчи в национальных первенствах. «Рапид» смог обыграть на домашней арене «Альтах» с минимальным счетом, а «Вест Хэм» уступил на выезде «Вулверхэмптону» (0:1).

Информация для ставок

  • Ставка ТБ(2,5) выиграла в 10 из прошлых 12 матчей «Рапида» в Лиге Европы
  • «Вест Хэм» забивал минимум два гола в четырех прошлых поединках турнира
  • В трех из четырех последних поединках «Вест Хэма» прошла ставка ТБ(2,5)

Прогноз

«Рапид» в этой встрече устроит только победа, поэтому гостям придется играть с прицелом на ворота «Вест Хэма», у которого сейчас продуктивно действует атака. Предлагаем ставку на ТБ(2,5) голов по коэффициенту 1.72 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.66 1.29 2.28 1.67 1.79 2.09
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
24 ноября в 23:58
Вест Хэм беспорный лидер.
Gahi
Gahi
24 ноября в 23:55
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
t5j5yk8drj6h
t5j5yk8drj6h
24 ноября в 19:38
Футбольный клуб «Вест Хэм» (Лондон) одержит победу.
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