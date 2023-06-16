«Расинг Клуб» — «Велес» Сарсфилд. Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (18.06.2023)

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вчера, 17:43

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры считают «Расинг Клуб», ставки на который, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. Поставить на успех гостей можно по 3.55, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.5.

Форма команд

«Расинг Клуб» не очень удачно выступает в нынешнем сезоне и находится в нижней части турнирной таблицы, а именно на 18 месте. Клуб имеет в своем активе 23 балла и уступает ближайшему сопернику лишь по дополнительным показателям, а нынешнего соперника и вовсе опережает на пять пунктов. Два последних матча «Расинг Клуб» завершились ничьей с «Институто» (1:1) и поражением от «Фламенго» (1:2).

«Велес» Сарсфилд также не хватает везения в некоторых отдельных матчах, а сама команда совсем вплотную находится к последнему клубу в турнирной таблице Суперлиги Аргентины. Коллектив занимает лишь 25 место с 18 очками и опережает на один балл главного аутсайдера. В прошлом туре «Велес» на своем поле минимально уступил «Архентинос Хуниорс» (0:1), а ранее разгромил «Депортиво Эспаньол» (5:1).

Информация для ставок

«Велес» выиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Расинг Клуб» завершились исходом «обе забьют»

Три последних встречи команд закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из пяти матчей между клубами за последнее время завершились ничейным результатом

Прогноз

Предполагаем, что «Расинг Клуб» сможет одержать победу в этом матче, за счет лучшей формы и несмотря на частые ничейные результаты в личных встречах. Рекомендуем сделать ставку на успех хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3.