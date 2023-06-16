Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Расинг Клуб» — «Велес» Сарсфилд. Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (18.06.2023)

вчера, 17:43
Расинг Клуб

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры считают «Расинг Клуб», ставки на который, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. Поставить на успех гостей можно по 3.55, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.293.083.67

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.5.

Форма команд

«Расинг Клуб» не очень удачно выступает в нынешнем сезоне и находится в нижней части турнирной таблицы, а именно на 18 месте. Клуб имеет в своем активе 23 балла и уступает ближайшему сопернику лишь по дополнительным показателям, а нынешнего соперника и вовсе опережает на пять пунктов. Два последних матча «Расинг Клуб» завершились ничьей с «Институто» (1:1) и поражением от «Фламенго» (1:2).

«Велес» Сарсфилд также не хватает везения в некоторых отдельных матчах, а сама команда совсем вплотную находится к последнему клубу в турнирной таблице Суперлиги Аргентины. Коллектив занимает лишь 25 место с 18 очками и опережает на один балл главного аутсайдера. В прошлом туре «Велес» на своем поле минимально уступил «Архентинос Хуниорс» (0:1), а ранее разгромил «Депортиво Эспаньол» (5:1).

Информация для ставок

  • «Велес» выиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей «Расинг Клуб» завершились исходом «обе забьют»
  • Три последних встречи команд закончились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Три из пяти матчей между клубами за последнее время завершились ничейным результатом

Прогноз

Предполагаем, что «Расинг Клуб» сможет одержать победу в этом матче, за счет лучшей формы и несмотря на частые ничейные результаты в личных встречах. Рекомендуем сделать ставку на успех хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.96 1.91 1.54 2.58
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:22
Хозяева поля фк Расинг победят буки в это верят, а я поверю букам!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 