«Расинг Клуб» — «Велес» Сарсфилд. Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (18.06.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры считают «Расинг Клуб», ставки на который, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. Поставить на успех гостей можно по 3.55, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.
|
- : -
завтра, 00:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.5.
Форма команд
«Расинг Клуб» не очень удачно выступает в нынешнем сезоне и находится в нижней части турнирной таблицы, а именно на 18 месте. Клуб имеет в своем активе 23 балла и уступает ближайшему сопернику лишь по дополнительным показателям, а нынешнего соперника и вовсе опережает на пять пунктов. Два последних матча «Расинг Клуб» завершились ничьей с «Институто» (1:1) и поражением от «Фламенго» (1:2).
«Велес» Сарсфилд также не хватает везения в некоторых отдельных матчах, а сама команда совсем вплотную находится к последнему клубу в турнирной таблице Суперлиги Аргентины. Коллектив занимает лишь 25 место с 18 очками и опережает на один балл главного аутсайдера. В прошлом туре «Велес» на своем поле минимально уступил «Архентинос Хуниорс» (0:1), а ранее разгромил «Депортиво Эспаньол» (5:1).
Информация для ставок
- «Велес» выиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Расинг Клуб» завершились исходом «обе забьют»
- Три последних встречи команд закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- Три из пяти матчей между клубами за последнее время завершились ничейным результатом
Прогноз
Предполагаем, что «Расинг Клуб» сможет одержать победу в этом матче, за счет лучшей формы и несмотря на частые ничейные результаты в личных встречах. Рекомендуем сделать ставку на успех хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3.