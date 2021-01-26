«Райо Вальекано» — «Барселона». Прогноз на матч Кубка Испании (27.01.2021)

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26 января 2021, 22:32

27 января «Райо Вальекано» принимает «Барселону» в матче Кубка Испании.

Ставки букмекеров

Несмотря на хорошую форму «Райо Вальекано», букмекеры считают, что победу в этом матче отпразднует «Барселона». На триумф каталонцев можно поставить с коэффициентом 1.50. Победу хозяев оценили в 6.50. а ничейный исход — в 4.30.

Форма команд

«Райо Вальекано» находится на четвертой строчке в Сегунде и имеет в активе 37 баллов. У мадридского клуба неплохая статистика и хорошие шансы вернуться в Ла Лигу. Свой последний матч «Райо» проиграл со счетом 3;1. Тем не менее «Райо» может бросить силы на кубок, ведь это может стать единственным шансом на трофей.

«Барселона» находится в неплохой форме. Свой последний матч каталонцы выиграли со счетом 2:0. Клуб идет на третьей строчке в таблице Ла Лиги и имеет 37 пунктов в активе. Рональд Куман очень хочет выиграть свой первый трофей с «Барселоной», а Кубок Испании — неплохой шанс сделать это легким путем.

Информация для ставок

«Барселона» не проигрывает в Ла Лиге 9 матчей (7 побед и 2 ничьих)

«Райо Вальекано» проиграл всего один матч из последних пяти

Прогноз

Букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку, что «Барселона» забьет 2 или 3 гола в этом матче за коэффициент 3.40. Каталонцы очень много забивают в нынешнем сезоне, а в матчах с «Райо» — особенно. Это один из любимых соперников каталонского суперклуба.