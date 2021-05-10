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«Райо Вальекано» — «Леганес». Прогноз на матч Сегунды (10.05.2021)

вчера, 09:04

«Райо Вальекано» сыграет против «Леганеса» в рамках очередного тура Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.592.903.32
Лига Ставок 2.65 2.75 3.15
Мелбет 2.61 2.75 3.24
1XBET 1.82 7.30 2.47
BetBoom 2.62 2.87 3.25

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что в этом матче победит «Райо». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 2.90 и на победу «Леганеса» по 3.50.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Райо Вальекано» шел очень хорошо, это было в самом начале чемпионата, но ближе к середине клуб неожиданно начал сдавать. Сейчас «Райо» находится на седьмой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 57 пунктов. В последних играх у «Райо» очень печальная статистика, команда в плохой форме.

«Леганес» находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 62 пункта. В нынешнем сезоне команда выиграла 18 поединков, восемь раз играла вничью и проиграла 11 матчей. В последних играх «Леганес» смотрится неплохо, команда часто набирает очки и может рассчитывать на попадание в стыковые поединки в борьбе за выход в Примеру.

Информация для ставок

● «Леганес» не проигрывает три игры кряду

● «Райо Вальекано» не может победить вот уже четыре матча подряд

● «Леганес» забил шесть мячей в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на ничейный исход или победу «Леганеса» по коэффициенту 1.60. Еще одна актуальная ставка — обе команды забьют по 2.05.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Урал» — «Ростов».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.91 1.96 1.50 2.69
Лига Ставок 1.72 2.05 1.41 2.75
Мелбет 1.42 2.77
1XBET 1.93 1.90 1.51 2.53 1.23 3.90
BetBoom 1.75 2.12 1.45 2.80 1.22 4.50
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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:21
Возможна ничья
shlomo
shlomo
вчера в 09:05
Большая вероятность ничейного результата
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