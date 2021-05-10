«Райо Вальекано» — «Леганес». Прогноз на матч Сегунды (10.05.2021)

1620626684

вчера, 09:04

«Райо Вальекано» сыграет против «Леганеса» в рамках очередного тура Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что в этом матче победит «Райо». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 2.90 и на победу «Леганеса» по 3.50.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Райо Вальекано» шел очень хорошо, это было в самом начале чемпионата, но ближе к середине клуб неожиданно начал сдавать. Сейчас «Райо» находится на седьмой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 57 пунктов. В последних играх у «Райо» очень печальная статистика, команда в плохой форме.

«Леганес» находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 62 пункта. В нынешнем сезоне команда выиграла 18 поединков, восемь раз играла вничью и проиграла 11 матчей. В последних играх «Леганес» смотрится неплохо, команда часто набирает очки и может рассчитывать на попадание в стыковые поединки в борьбе за выход в Примеру.

Информация для ставок

● «Леганес» не проигрывает три игры кряду

● «Райо Вальекано» не может победить вот уже четыре матча подряд

● «Леганес» забил шесть мячей в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на ничейный исход или победу «Леганеса» по коэффициенту 1.60. Еще одна актуальная ставка — обе команды забьют по 2.05.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Урал» — «Ростов».