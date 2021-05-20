«Райо Вальекано» — «Реал Овьедо». Прогноз на матч Сегунды (20.05.2021)

«Райо Вальекано» примет «Овьедо» в рамках 40-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на данный поединок.
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сегодня, 22:30
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Райо Вальекано» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.67. Победа «Овьедо» оценивается в 6.2, ничейный исход представлен коэффициентом 3.4.
Форма команд
«Райо Вальекано» набрал 61 балл и расположился на 7-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба 17 побед, 10 ничьих и 12 поражений. Команда забила 46 голов и пропустила 38 мячей. «Райо» продолжает бороться за выход в плей-офф, однако слишком часто теряет очки в последних матчах.
«Реал Овьедо» находится на десятой строчке в турнирной таблице с 50 баллами в активе. В нынешнем сезоне «Овьедо» выиграл 11 матчей, 17 раз сыграл вничью и проиграл в 11 встречах. Команда забила 41 мяч и пропустила 39 голов. «Овьедо» набрал неплохую форму и имеет шансы взять очки и в этой встрече, несмотря на отсутствие турнирной мотивации.
Информация для ставок
- «Овьедо» не проигрывает три поединка кряду
- «Райо» выиграл один матч из последних шести
- «Овьедо» забил шесть голов в пяти последних матчах
Прогноз
В этом матче можно поставить на ничью или победу «Райо Вальекано» по коэффициенту 1.12. Также можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 2.3.