«Райо Вальекано» — «Реал Овьедо». Прогноз на матч Сегунды (20.05.2021)

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сегодня, 07:18

«Райо Вальекано» примет «Овьедо» в рамках 40-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Райо Вальекано» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.67. Победа «Овьедо» оценивается в 6.2, ничейный исход представлен коэффициентом 3.4.

Форма команд

«Райо Вальекано» набрал 61 балл и расположился на 7-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба 17 побед, 10 ничьих и 12 поражений. Команда забила 46 голов и пропустила 38 мячей. «Райо» продолжает бороться за выход в плей-офф, однако слишком часто теряет очки в последних матчах.

«Реал Овьедо» находится на десятой строчке в турнирной таблице с 50 баллами в активе. В нынешнем сезоне «Овьедо» выиграл 11 матчей, 17 раз сыграл вничью и проиграл в 11 встречах. Команда забила 41 мяч и пропустила 39 голов. «Овьедо» набрал неплохую форму и имеет шансы взять очки и в этой встрече, несмотря на отсутствие турнирной мотивации.

Информация для ставок

«Овьедо» не проигрывает три поединка кряду

«Райо» выиграл один матч из последних шести

«Овьедо» забил шесть голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на ничью или победу «Райо Вальекано» по коэффициенту 1.12. Также можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 2.3.