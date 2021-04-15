«РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч чемпионата Германии (16.04.2021)

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вчера, 07:45

В 29-м туре Бундеслиги. «РБ Лейпциг» сыграет дома с «Хоффенхаймом». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «РБ Лейпциг» явным фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.39. Победа «Хоффенхайма» оценивается в 7.4, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 5.1.

В своей линии букмекеры предлагают коэффициент 1.87 на тотал больше 2.5 мячей. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.97. Исход «обе забьют» оценивается в 1.75.

Форма команд

«РБ Лейпциг» снова сократил отставание от лидирующей «Баварии» до пяти очков. Команда старается сделать всё возможное, чтобы догнать мюнхенский клуб, однако матчей до конца чемпионата осталось не так много. Коллектив стабильно набирает очки и в этом матче имеет все шансы, чтобы продолжить борьбу за титул. В последнем туре «РБ Лейпциг» крупно обыграл «Вердер» (4:1), а до этого уступил «Баварии» (0:1).

«Хоффенхайм» идет на 12-м месте в чемпионате и не побеждает уже 4 тура. Команда находится в безопасности от зоны вылета, однако качество игры оставляет желать лучшего. В последних двух турах «Хоффенхайм» проиграл «Аугсбургу» (1:2) и сыграл вничью с «Байером» (0:0).

Информация для ставок

За последние пять матчей «РБ Лейпциг» проиграл один раз

«Хоффенхайм» не может одержать победу четыре матча подряд

«РБ Лейпциг» выиграл четыре из пяти последних матчей против «Хоффенхайма»

Четыре из пяти последних поединков между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Гости находятся не в самой лучшей форме, а «РБ Лейпциг» продолжает бороться за чемпионство. Предполагаем, что хозяева окажутся гораздо сильнее «Хоффенхайма» в этом поединке. Сделать ставку на победу «РБ Лейпциг» с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.03.