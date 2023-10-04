«РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (04.10.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение гостям, а коэффициент на их победу составляет 1.81. Успех «РБ Лейпциг» оценивается по коэффициенту 4.4 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 4.
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1 : 3
завершен
вчера, 22:00
На результативный матч с исходом ТБ 3.5 можно поставить по коэффициенту 1.68. Низовая встреча более вероятна и составляет 2.2. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65.
Форма команд
«РБ Лейпциг» проводит хороший старт сезона и практически не отстает от группы лидеров в Бундеслиге. Команда набрала 13 очков и занимает пятое место, отставая от лидера всего на три балла. В Лиге Чемпионов коллектив также начал с победы, поэтому на своем поле в игре с чемпионом Европы, «РБ Лейпциг» важно, как минимум не проиграть. В прошлом туре Бундеслиги команда не смогла удержать победу с «Баварией» (2:2), а ранее в кубке страны переиграла «Вехен» (3:2).
«Манчестер Сити» неважно выглядит в последнюю неделю, где проиграл два поединка подряд. Тем не менее, команда по-другому настраивается на Лигу Чемпионов и от «горожан» стоит ждать игры первым номером, несмотря на статус соперника. В чемпионате Англии подопечные Гвардиолы занимают первое место с 18 баллами и опережает сразу двух соперников всего на один пункт. В прошлой игре «Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» (1:2), а в кубке минимально уступил «Ньюкасл Юнайтед» (0:1).
Информация для ставок
- «РБ Лейпциг» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Манчестер Сити» проиграл два последних выездных поединка
- Три из четырех последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Манчестер Сити» выиграл два из четырех матчей с «РБ Лейпциг»
Прогноз
«Манчестер Сити» не выглядит так уверенно на фоне набравшего ход «РБ Лейпциг», поэтому победителя определить здесь будет слишком рискованно. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.