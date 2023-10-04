«РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (04.10.2023)

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вчера, 13:41

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям, а коэффициент на их победу составляет 1.81. Успех «РБ Лейпциг» оценивается по коэффициенту 4.4 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 4.

На результативный матч с исходом ТБ 3.5 можно поставить по коэффициенту 1.68. Низовая встреча более вероятна и составляет 2.2. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«РБ Лейпциг» проводит хороший старт сезона и практически не отстает от группы лидеров в Бундеслиге. Команда набрала 13 очков и занимает пятое место, отставая от лидера всего на три балла. В Лиге Чемпионов коллектив также начал с победы, поэтому на своем поле в игре с чемпионом Европы, «РБ Лейпциг» важно, как минимум не проиграть. В прошлом туре Бундеслиги команда не смогла удержать победу с «Баварией» (2:2), а ранее в кубке страны переиграла «Вехен» (3:2).

«Манчестер Сити» неважно выглядит в последнюю неделю, где проиграл два поединка подряд. Тем не менее, команда по-другому настраивается на Лигу Чемпионов и от «горожан» стоит ждать игры первым номером, несмотря на статус соперника. В чемпионате Англии подопечные Гвардиолы занимают первое место с 18 баллами и опережает сразу двух соперников всего на один пункт. В прошлой игре «Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» (1:2), а в кубке минимально уступил «Ньюкасл Юнайтед» (0:1).

Информация для ставок

«РБ Лейпциг» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Манчестер Сити» проиграл два последних выездных поединка

Три из четырех последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Манчестер Сити» выиграл два из четырех матчей с «РБ Лейпциг»

Прогноз

«Манчестер Сити» не выглядит так уверенно на фоне набравшего ход «РБ Лейпциг», поэтому победителя определить здесь будет слишком рискованно. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.