«РБ Лейпциг» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (01.04.2023)

1680120920

вчера, 23:15

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.5. Поставить на «Майнц» можно по 6.1, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«РБ Лейпциг» после разгромного фиаско в Лиге Чемпионов не смог качественно отыграть и в чемпионате. Однако пауза на международные поединки должна была помочь команде прийти в себя за это время. Сейчас клуб занимает пятое место с 45 баллами, уступая третьей позиции всего три пункта. Два последних матча «РБ Лейпциг» завершились поражениями от «Бохума» (0:1) в чемпионате и «Манчестер Сити» (0:7) в Лиге Чемпионов.

«Майнц» не проигрывает несколько матчей подряд и находится в середине турнирной таблице, а именно на девятом месте. Команда набрала 37 баллов и при определенных раскладах может побороться даже за место в еврокубках. В последнем туре чемпионата Германии «Майнц» сыграл вничью с «Фрайбургом» (1:1), а немного ранее с тем же счетом завершил свой поединок и с «Гертой» (1:1).

Информация для ставок

«Майнц» не проигрывает уже шесть матчей подряд в Бундеслиге

«РБ Лейпциг» выиграл лишь четыре поединка из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами был зафиксирован исход «обе забьют»

«РБ Лейпциг» обыграл «Майнц» в четырех последних матчах на своем стадионе подряд

Прогноз

«РБ Лейпциг» должен был сделать выводы из прошлых поединков и к этому максимально подготовиться. Тем не менее, предполагаем, что без пропущенного мяча хозяева не уйдут. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.