«Реал» — «Атлетико». Прогноз на матч испанской Примеры (12.12.2021)

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сегодня, 11:02

В рамках 17-го тура испанской Примеры сразятся «Реал» и «Атлетико». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущее противостояние.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Реал». Поставить на победу «Реала» можно по коэффициенту 2.08. Ничейный исход оценивается в 3.50, как и победа «Атлетико».

Дополнительная ставка на матч — «тотал голов меньше 2.5», по коэффициенту 1.90.

Форма команд

«Реал» расположился на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба из Мадрида 39 баллов. У команды 12 побед, три ничейных результата и одно поражение. «Сливочные» забили 37 голов и пропустили 15 мячей. В последних матчах «бланкос» выиграли у «Реал Сосьедада», а также одолели «Атлетик» из Бильбао и справились с «Севильей».

«Атлетико» находится на четвертой строчке в турнирной таблице. У действующего чемпиона Испании 29 баллов. Команда выиграла восемь поединков, пять раз играла вничью и проиграла в двух встречах. Всего «Атлетико» забил 27 голов и пропустил 16 мячей в Примере. «Атлетико» в последних играх уступил «Мальорке», а также выиграл у «Кадиса» и «Осасуны» соответственно.

Информация для ставок

«Атлетико» проиграл два матча из последних пяти

«Реал» не проигрывает 12 игр кряду

У «Атлетико» восемь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на то, что оба клуба забьют. За это событие дают коэффициент 1.75. Голы в матчах с участием этих команд в последнее время — это редкость. Они будут, но не стоит их ждать много. По разу команды точно смогут отличиться.