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«Реал» — «Атлетико». Прогноз на матч испанской Примеры (12.12.2021)

сегодня, 11:02

В рамках 17-го тура испанской Примеры сразятся «Реал» и «Атлетико». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущее противостояние.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.103.543.79
Мелбет 2.08 3.62 3.84
1XBET 2.08 3.62 3.84

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Реал». Поставить на победу «Реала» можно по коэффициенту 2.08. Ничейный исход оценивается в 3.50, как и победа «Атлетико».

Дополнительная ставка на матч — «тотал голов меньше 2.5», по коэффициенту 1.90.

Форма команд

«Реал» расположился на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба из Мадрида 39 баллов. У команды 12 побед, три ничейных результата и одно поражение. «Сливочные» забили 37 голов и пропустили 15 мячей. В последних матчах «бланкос» выиграли у «Реал Сосьедада», а также одолели «Атлетик» из Бильбао и справились с «Севильей».

«Атлетико» находится на четвертой строчке в турнирной таблице. У действующего чемпиона Испании 29 баллов. Команда выиграла восемь поединков, пять раз играла вничью и проиграла в двух встречах. Всего «Атлетико» забил 27 голов и пропустил 16 мячей в Примере. «Атлетико» в последних играх уступил «Мальорке», а также выиграл у «Кадиса» и «Осасуны» соответственно.

Информация для ставок

  • «Атлетико» проиграл два матча из последних пяти
  • «Реал» не проигрывает 12 игр кряду
  • У «Атлетико» восемь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на то, что оба клуба забьют. За это событие дают коэффициент 1.75. Голы в матчах с участием этих команд в последнее время — это редкость. Они будут, но не стоит их ждать много. По разу команды точно смогут отличиться.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.81 1.49 1.92 1.99 1.51 2.74
Мелбет 1.97 1.97
1XBET 1.97 1.97
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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:08
Обе команды забьют
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