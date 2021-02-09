«Реал» — «Хетафе». Прогноз на матч Примеры (09.02.2021)

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сегодня, 10:14

«Реал» принимает на своем поле «Хетафе». Поединок состоится 9 февраля 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий матч испанского первенства.

Ставки букмекеров

Поставить на то, что в этом матче победит «Реал» можно за коэффициентом 1.55. Ничейный исход оценили в 4.00, а победу «Хетафе» в 6.50.

Форма команд

«Реал» в последних матчах обрел уверенность и начинает побеждать, однако проблемы в игре «сливочных» все еще прослеживаются. Эден Азар в очередной раз выбыл из-за травмы, а игроки продолжают играть в навесы. Сейчас клуб находится на третьем месте в таблице и имеют в активе 43 балла.

«Хетафе» в нынешнем сезоне не впечатляет. Команда находится на 13-й строчке в таблице и имеет в активе 24 пункта.

Информация для ставок

● «Реал» лишь дважды потерял очки в последних пяти матчах Примеры

● «Хетафе» не может победить три матча кряду

● «Хетафе» забил 17 голов в Примере — худший показатель чемпионата

Прогноз

В этом матче можно поставить на тотал голов в первом тайме больше 1,5 за коэффициентом 2.80. Гости много пропускают и мало забивают, а «Реал» в последнее время набрал форму и неплохо играет в атаке.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Луго» — «Эспаньол».