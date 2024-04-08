«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити». Прогноз на матч Лиги чемпионов (09.04.2024)

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сегодня, 10:53

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Манчестер Сити». Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Реала» оценивается по коэффициенту 2.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.58

Форма команд

Мадридский «Реал» не проигрывает уже много матчей подряд, но букмекеры даже на поле испанцев отдают преимущество прошлогоднему победителю турнира. «Сливочные» очень близки к чемпионству в Ла Лиге, ведь лидируют в ней с 75 баллами и восемью очками отрыва от «Барселоны». В первой игре с «горожанами», хозяева попытаются найти свои моменты за счет индивидуальных способностей атакующей линии и поехать в Англию с определенным преимуществом. Два последних матча «Реала» завершились его победами над «Атлетиком» (2:0) и «Осасуной» (4:2).

«Манчестер Сити» очень хочет защитить свой титул в Лиге чемпионов, что удавалось только… Реалу. Символично, что на пути чемпиона Англии их ждет именно королевский клуб, который может помешать всем планам Гвардиолы и его подопечных. В чемпионате Англии «Манчестер Сити» ведет борьбу за чемпионство и занимает третье место с отставанием в один пункт от конкурентов. В прошлой игре коллектив уверенно обыграл на выезде «Кристал Пэлас» (4:2), а ранее разобрался с «Астон Виллой» (4:1).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Реал» Мадрид не проигрывает 13 матчей подряд во всех турнирах

«Реал Мадрид» проиграл в четырех из пяти последних матчей с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Данный поединок наверняка является самым ожидаемым для большинства любителей футбола и судя по статистике обещает на минимум три забитых мяча. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.