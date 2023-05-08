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«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити». Прогноз на матч Лиги чемпионов (09.05.2023)

08 мая 2023, 20:41
Кроос Тони

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Манчестер Сити». Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Реала» оценивается по коэффициенту 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.223.722.20
Pari 3.50 3.65 2.15

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.18. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Реал» не является фаворитом в домашнем матче, что уже как минимум выглядит необычно. Мадридский клуб уже не раз показывал, что может пройти любого соперника, но выходить на поле им придется в качестве аутсайдера. В чемпионате Испании «сливочные» не поднимутся выше второго места, а потому все ресурсы будут использовать в Лиге чемпионов. В прошлом матче «Реал» выиграл финал кубка Испании у «Осасуны» (2:1), а ранее уступил на в чемпионате «Реалу» Сосьедад (0:2).

«Манчестер Сити» уверенно сократил отставание от «Арсенала» в АПЛ и даже вышел вперед. Тем не менее, болельщики ждут победы в Лиге чемпионов, которая еще не покорялась «горожанам». Наверняка подопечные Гвардиолы попытаются контролировать мяч и использовать свое главное оружие в лице Эрлинга Холланда. В прошлом туре чемпионата «Манчестер Сити» минимально обыграл «Лидс» (2:1), а ранее уверенно одолел «Вест Хэм» (3:0).

Информация для ставок

  • «Манчестер Сити» не проигрывает на выезде уже девять поединков подряд
  • «Реал» Мадрид проиграл только три матча из десяти последних на своем стадионе
  • «Реал Мадрид» проиграл четыре из пяти последних встреч с «Манчестер Сити»
  • Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Матч будет нервным, но гости наверняка будут иметь преимущество во владении мячом и доведут матч до минимальной победы. Предлагаем сделать ставку на «Манчестер Сити» по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.45 1.33 2.21 1.71 1.72 2.18
Pari 2.10 1.75
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 00:06
В этом матче Реал постарается у себя дома одержать победу, ибо на поле в Манчестер Сити будет трудно даже сыграть в ничью. Поэтому прогноз победа или ничья команды хозяев поля в этой игре. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 мая в 22:07
В первой игре сыграют в ничью, а вторую выиграет Сити и пройдёт дальше!
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