«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити». Прогноз на матч Лиги чемпионов (09.05.2023)

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08 мая 2023, 20:41

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Манчестер Сити». Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Реала» оценивается по коэффициенту 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.18. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Реал» не является фаворитом в домашнем матче, что уже как минимум выглядит необычно. Мадридский клуб уже не раз показывал, что может пройти любого соперника, но выходить на поле им придется в качестве аутсайдера. В чемпионате Испании «сливочные» не поднимутся выше второго места, а потому все ресурсы будут использовать в Лиге чемпионов. В прошлом матче «Реал» выиграл финал кубка Испании у «Осасуны» (2:1), а ранее уступил на в чемпионате «Реалу» Сосьедад (0:2).

«Манчестер Сити» уверенно сократил отставание от «Арсенала» в АПЛ и даже вышел вперед. Тем не менее, болельщики ждут победы в Лиге чемпионов, которая еще не покорялась «горожанам». Наверняка подопечные Гвардиолы попытаются контролировать мяч и использовать свое главное оружие в лице Эрлинга Холланда. В прошлом туре чемпионата «Манчестер Сити» минимально обыграл «Лидс» (2:1), а ранее уверенно одолел «Вест Хэм» (3:0).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» не проигрывает на выезде уже девять поединков подряд

«Реал» Мадрид проиграл только три матча из десяти последних на своем стадионе

«Реал Мадрид» проиграл четыре из пяти последних встреч с «Манчестер Сити»

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Матч будет нервным, но гости наверняка будут иметь преимущество во владении мячом и доведут матч до минимальной победы. Предлагаем сделать ставку на «Манчестер Сити» по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.