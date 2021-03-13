«Реал Овьедо» — «Леганес»: прогноз на матч Сегунды (14.03.2021)

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вчера, 14:33

«Реал Овьедо» принимает «Леганес» в рамках 29-го тура испанской Сегунды. Этот поединок запланирован на 14 марта 2021 года.

Ставки букмекеров

«Реал Овьедо» — фаворит этого матча. На победу клуба можно поставить с коэффициентом 2.85. Также стоит присмотреться к ставке на победу «Леганеса» с коэффициентом 2.90, на ничейный исход котировка — 2.85.

Форма команд

«Реал Овьедо» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 36 пунктов. В этом сезоне у команды восемь побед, 12 ничьих и восемь поражений. Клуб забил 32 гола и пропустил 29 мячей. В последних матчах «Овьедо» очень хорош, команда регулярно набирает очки, что может стать преградой для «Леганеса». Это непростой соперник.

«Леганес» ворвался в топ-6 и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 50 пунктов. Четвертая позиция позволяет принять участие в плей-офф и вести борьбу за попадание в Примеру. Клуб выиграл 15 поединков, пять раз сыграл вничью и проиграл в восьми матчах. «Леганес» в последних поединках играет неплохо, но все же в игре команды прослеживаются некоторые проблемы.

Информация для ставок

● «Леганес» проиграл за последние пять матчей только один раз

● «Овьедо» не проигрывает четыре матча кряду

● «Леганес» пропустил три гола в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что последний гол забьет «Овьедо» с коэффициентом 2.10. Также стоит присмотреться к ставке на то, что голы будут забиты в обоих таймах с коэффициентом 2.24.

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