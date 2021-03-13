ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Реал Овьедо» — «Леганес»: прогноз на матч Сегунды (14.03.2021)

вчера, 14:33

«Реал Овьедо» принимает «Леганес» в рамках 29-го тура испанской Сегунды. Этот поединок запланирован на 14 марта 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.31 3.32
Лига ставок 1.30 3.30

Ставки букмекеров

«Реал Овьедо» — фаворит этого матча. На победу клуба можно поставить с коэффициентом 2.85. Также стоит присмотреться к ставке на победу «Леганеса» с коэффициентом 2.90, на ничейный исход котировка — 2.85.

Форма команд

«Реал Овьедо» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 36 пунктов. В этом сезоне у команды восемь побед, 12 ничьих и восемь поражений. Клуб забил 32 гола и пропустил 29 мячей. В последних матчах «Овьедо» очень хорош, команда регулярно набирает очки, что может стать преградой для «Леганеса». Это непростой соперник.

«Леганес» ворвался в топ-6 и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 50 пунктов. Четвертая позиция позволяет принять участие в плей-офф и вести борьбу за попадание в Примеру. Клуб выиграл 15 поединков, пять раз сыграл вничью и проиграл в восьми матчах. «Леганес» в последних поединках играет неплохо, но все же в игре команды прослеживаются некоторые проблемы.

Информация для ставок

● «Леганес» проиграл за последние пять матчей только один раз
● «Овьедо» не проигрывает четыре матча кряду
● «Леганес» пропустил три гола в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что последний гол забьет «Овьедо» с коэффициентом 2.10. Также стоит присмотреться к ставке на то, что голы будут забиты в обоих таймах с коэффициентом 2.24.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Ренн» — «Страсбур».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.31 3.32
Лига ставок 1.30 3.30
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Обсудить
Все комментарии
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 16:19, ред.
Леганес не проиграет...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100