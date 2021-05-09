«Реал Овьедо» — «Сабадель». Прогноз на матч Сегунды (09.05.2021)

«Реал Овьедо» примет «Сабадель» на своем поле 9 мая 2021 года. В нынешнем сезоне оба клуба не могут похвастаться выдающимися результатами, кроме того, одна из команд сражается за выживание и может вылететь в Терсеру. Очная встреча двух клубов может решить многое в этом сезоне. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч в Испании.
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2 : 1
завершен
вчера, 17:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча является «Овьедо». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.75. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.45 и на победу «Сабаделя» по коэффициенту 5.20.
Форма команд
«Овьедо» находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 44 балла. В нынешнем сезоне «Овьедо» выиграл девять поединков, 17 раз играл вничью и проиграл в 11 играх. Команда забила 38 голов и пропустила столько же. В последних играх «Овьедо» смотрится очень плохо, хоть и иногда набирает очки. Если команда неожиданно уступит и в матче против «Сабаделя», положение в турнирной таблице может ухудшиться.
«Сабадель» пытается выбраться из зоны вылета. У клуба 40 пунктов, команда расположилась на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба девять побед, 13 ничьих и 15 поражений. Клуб забил 35 мячей и пропустил 42 гола. В последних играх «Сабадель» выглядит неплохо, команда регулярно набирает очки и становится все ближе к выходу из подвала турнирной таблицы. Для того чтобы выбраться из зоны вылета, нужно обыгрывать «Овьедо».
Информация для ставок
- «Сабадель» не проигрывает четыре игры кряду
- «Овьедо» выиграл всего один матч из последних пяти
- «Сабадель» забил семь мячей в пяти последних играх
Прогноз
В этом матче можно поставить на победу «Сабаделя» или ничейный исход по коэффициенту 2.10. Также можно сделать ставку на обе команды забьют по коэффициенту 2.25.