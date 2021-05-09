«Реал Овьедо» — «Сабадель». Прогноз на матч Сегунды (09.05.2021)

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вчера, 14:39

«Реал Овьедо» примет «Сабадель» на своем поле 9 мая 2021 года. В нынешнем сезоне оба клуба не могут похвастаться выдающимися результатами, кроме того, одна из команд сражается за выживание и может вылететь в Терсеру. Очная встреча двух клубов может решить многое в этом сезоне. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Овьедо». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.75. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.45 и на победу «Сабаделя» по коэффициенту 5.20.

Форма команд

«Овьедо» находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 44 балла. В нынешнем сезоне «Овьедо» выиграл девять поединков, 17 раз играл вничью и проиграл в 11 играх. Команда забила 38 голов и пропустила столько же. В последних играх «Овьедо» смотрится очень плохо, хоть и иногда набирает очки. Если команда неожиданно уступит и в матче против «Сабаделя», положение в турнирной таблице может ухудшиться.

«Сабадель» пытается выбраться из зоны вылета. У клуба 40 пунктов, команда расположилась на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба девять побед, 13 ничьих и 15 поражений. Клуб забил 35 мячей и пропустил 42 гола. В последних играх «Сабадель» выглядит неплохо, команда регулярно набирает очки и становится все ближе к выходу из подвала турнирной таблицы. Для того чтобы выбраться из зоны вылета, нужно обыгрывать «Овьедо».

Информация для ставок

«Сабадель» не проигрывает четыре игры кряду

«Овьедо» выиграл всего один матч из последних пяти

«Сабадель» забил семь мячей в пяти последних играх

Прогноз

В этом матче можно поставить на победу «Сабаделя» или ничейный исход по коэффициенту 2.10. Также можно сделать ставку на обе команды забьют по коэффициенту 2.25.