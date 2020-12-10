«Реал Овьедо» — «Тенерифе». Прогноз на матч Сегунды (11.12.2020)

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10 декабря 2020, 04:15

«Реал Овьедо» принимает «Тенерифе» в 18-м туре испанской Сегунды. Кому достанется победа?

Ставки букмекеров

Аналитики БК Бетсити определились с фаворитом этого поединка. Коэффициент на победу хозяева равен 2,56, ничья представлена котировкой 3,02, а вот триумф гостей можно заиграть за 3,07.

Букмекеры не верят в результативность матча, из-за чего предлагают коэффициент на тотал больше 2,5 мячей – 2,57. Тотал меньше можно сыграть за 1,48.

Форма команд

«Реал Овьедо» занимает 14-ю позицию в чемпионате. Команда не проигрывает на протяжении двух последних туров. Удалось сыграть вничью с «Алькорконом» (1:1) и победить «Сабадель» (1:0). Клуб не может найти стабильность, из-за чего очень сложно претендовать на место в топ-10.

«Тенерифе» находится на 17-й строчке. В двух последних турах команда потерпела поражение от «Сабаделя» (1:2) и сыграла вничью с «Леганесом» (0:0). Атака является главной проблемой, которая мешает оторваться от зоны вылета более чем на два очка. Всего лишь 11 мячей забил «Тенерифе» в 17 проведенных поединках.

Информация для ставок

Между собой команды встречались четыре раза за два последних сезона. Три победы на счету «Реала Овьедо», один раз сильнее оказался «Тенерифе»

«Реал Овьедо» проиграл 3 из 10 последних домашних встреч

«Тенерифе» выиграл 2 из 10 последних выездных поединков

Прогноз

Очень непростой матч для обеих команд, пребывающих не в лучшей игровой форме. Оба клуба нуждаются в очках. Мы считаем, что команда гостей является фаворитом противостояния, но их шансы на успех не столь очевидны, чтобы играть их чистую победу. Предлагаем сыграть нулевую фору на победу «Тенерифе» с коэффициентом 2,12 в букмекерской конторе Бетсити.

За счет слаженности в оборонительных действиях им удастся реализовать одну из контратак и сломить сопротивление соперника, взяв столь важные для себя три очка.