«Реал Сосьедад» — «Бетис». Прогноз на матч ¼ финала Кубка Испании по футболу (03.02.2022).

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вчера, 16:51

3 февраля 2022 года «Реал Сосьедад» сыграет против «Бетиса» в рамках ¼ финала Кубка Испании по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на противостояние, которое состоится на территории Испании.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Реал Сосьедад». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.10. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа гостей в 3.60. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.72.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Реал Сосьедад» выступает очень неплохо. Клуб идет на шестой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 34 балла. У команды девять побед, семь ничьих и пять поражений. Всего у коллектива 22 забитых и 21 пропущенный мяч в Примере. В последних матчах баки играют хорошо — ничья с «Хетафе» со счетом 0:0 и с «Алавесом» 1:1, а также победа над «Сельтой» 1:0.

«Бетис» идет в нынешнем сезоне на третьей строчке в турнирной таблице и имеет в активе 40 пунктов. У коллектива 12 побед, четыре ничьих и шесть поражений. Клуб забил 41 мяч и пропустил 25 голов. В последних матчах «бетикос» показывает себя с очень хорошей стороны и активно набирает баллы — победы над «Эспаньолом» со счетом 1:4 и «Алавесом» 4:0, а также ничейный исход с «Райо Вальекано» 1:1.

Информация для ставок

«Бетис» не проигрывает пять игр кряду

«Реал Сосьедад» не проигрывает пять матчей подряд

У «Бетиса» десять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что «Бетис» пройдет дальше по коэффициенту 2.40. Несмотря на хорошую форму «Сосьедада», у «Бетиса» шансов на проход больше, так как клуб в этом сезоне очень стабилен и регулярно набирает баллы.