«Реал Сосьедад» — «Бетис». Прогноз на матч ¼ финала Кубка Испании по футболу (03.02.2022).

3 февраля 2022 года «Реал Сосьедад» сыграет против «Бетиса» в рамках ¼ финала Кубка Испании по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на противостояние, которое состоится на территории Испании.
|
- : -
завтра, 22:00
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Реал Сосьедад». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.10. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа гостей в 3.60. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.72.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Реал Сосьедад» выступает очень неплохо. Клуб идет на шестой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 34 балла. У команды девять побед, семь ничьих и пять поражений. Всего у коллектива 22 забитых и 21 пропущенный мяч в Примере. В последних матчах баки играют хорошо — ничья с «Хетафе» со счетом 0:0 и с «Алавесом» 1:1, а также победа над «Сельтой» 1:0.
«Бетис» идет в нынешнем сезоне на третьей строчке в турнирной таблице и имеет в активе 40 пунктов. У коллектива 12 побед, четыре ничьих и шесть поражений. Клуб забил 41 мяч и пропустил 25 голов. В последних матчах «бетикос» показывает себя с очень хорошей стороны и активно набирает баллы — победы над «Эспаньолом» со счетом 1:4 и «Алавесом» 4:0, а также ничейный исход с «Райо Вальекано» 1:1.
Информация для ставок
- «Бетис» не проигрывает пять игр кряду
- «Реал Сосьедад» не проигрывает пять матчей подряд
- У «Бетиса» десять забитых мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что «Бетис» пройдет дальше по коэффициенту 2.40. Несмотря на хорошую форму «Сосьедада», у «Бетиса» шансов на проход больше, так как клуб в этом сезоне очень стабилен и регулярно набирает баллы.