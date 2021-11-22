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«Реал Сосьедад II» — «Жирона». Прогноз на матч Сегунды (22.11.2021)

22 ноября 2021, 17:34

«Реал Сосьедад II» примет «Жирону» в рамках 17-го тура испанской Сегунды. Этот поединок запланирован на 22 ноября 2021 года. Матч пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Испания. Сегунда 2021/2022
Реал Сосьедад II
Жирона
1 : 2
завершен
22 ноября 2021, 21:00
понедельник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.893.052.83
Мелбет 3.12 3.02 2.46
1XBET 2.98 3.10 2.52

Ставки букмекеров

Фаворит этого противостояния — «Реал Сосьедад II». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.70. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.05 и на победу «Жироны» по коэффициенту 2.80.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Реал Сосьедад II» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 17 баллов. Команда выиграла четыре поединка, пять раз играла вничью и проиграла в семи матчах. У «Реала Сосьедад II» 15 забитых и 18 пропущенных в сезоне. В последних матчах испанский коллектив выиграл у «Спортинга» из Хихона, а также проиграл «Ибице» и «Малаге».

«Жирона» расположилась на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 21 балл. Команда выиграла шесть матчей, трижды играла вничью и проиграла в семи встречах. У «Жироны» в нынешнем сезоне 18 забитых и столько же пропущенных. В последних играх каталонский клуб выиграл у «Картахены», а также проиграл «Тенерифе» и победил «Алькоркон».

Информация для ставок

  • «Жирона» выиграла в трех матчах из последних пяти
  • «Реал Сосьедад II» выиграл два матча из последних пяти
  • У «Жироны» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.35. Оба клуба находятся в неплохой форме и часто забивают, так что они совершенно точно смогут обеспечить хорошее голевое шоу. Фаворитом игры является «Реал Сосьедад», но не стоит сбрасывать гостей со счетов.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.76 1.61 2.42
Мелбет 1.65 2.22
1XBET 1.56 2.39
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shlomo
shlomo
22 ноября в 19:22
Игра на три результата
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