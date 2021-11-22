«Реал Сосьедад II» — «Жирона». Прогноз на матч Сегунды (22.11.2021)

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22 ноября 2021, 17:34

«Реал Сосьедад II» примет «Жирону» в рамках 17-го тура испанской Сегунды. Этот поединок запланирован на 22 ноября 2021 года. Матч пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит этого противостояния — «Реал Сосьедад II». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.70. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.05 и на победу «Жироны» по коэффициенту 2.80.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Реал Сосьедад II» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 17 баллов. Команда выиграла четыре поединка, пять раз играла вничью и проиграла в семи матчах. У «Реала Сосьедад II» 15 забитых и 18 пропущенных в сезоне. В последних матчах испанский коллектив выиграл у «Спортинга» из Хихона, а также проиграл «Ибице» и «Малаге».

«Жирона» расположилась на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 21 балл. Команда выиграла шесть матчей, трижды играла вничью и проиграла в семи встречах. У «Жироны» в нынешнем сезоне 18 забитых и столько же пропущенных. В последних играх каталонский клуб выиграл у «Картахены», а также проиграл «Тенерифе» и победил «Алькоркон».

Информация для ставок

«Жирона» выиграла в трех матчах из последних пяти

«Реал Сосьедад II» выиграл два матча из последних пяти

У «Жироны» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.35. Оба клуба находятся в неплохой форме и часто забивают, так что они совершенно точно смогут обеспечить хорошее голевое шоу. Фаворитом игры является «Реал Сосьедад», но не стоит сбрасывать гостей со счетов.