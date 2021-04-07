ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Ред Стар» — «Лион». Прогноз на матч Кубка Франции (08.04.2021)

вчера, 17:00

8 апреля пройдет матч 1/8 финала Кубка Франции, в котором сыграют «Ред Стар 93» и «Лион». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
12.245.551.24
Фонбет 11.50 5.60 1.27
BetBoom 10.00 5.20 1.31

Ставки букмекеров

Заключить пари на победу «Лиона» в предстоящей игре букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.32. Ставки на ничью принимаются по котировке 5.90, а победа «Ред Стар» оценивается в 11.50.

Также букмекеры считают, что кубковая встреча команд получится результативной. Исход с тоталом больше (2,5) мячей получил коэффициент 1.67, меньше – 2.20.

Форма команд

«Ред Стар» представляет третью лигу Франции. Несмотря на это, команда успешно прошла два прошлых раунда кубковых соревнований, обыграв сначала «Кевийи Руан» (2:1), а затем представителя Лиги 1 «Ланс» (3:2).

В своем чемпионате «красная звезда» особыми успехами похвастаться не может. В турнирной таблице команда идет на шестом месте, набрав 38 очков. Дистанция от первой тройки составляет два зачетных пункта.

«Лион», тем временем, не побеждал в трех турах лиги подряд. Из-за этих неудач «ткачи» выпали из топ-3, пропустив туда «Монако». В данной серии команда Руди Гарсия сыграла вничью с «Реймсом» (1:1) и «Лансом» (1:1), а также крупно уступила ПСЖ (2:4).

В 1/16 финала Кубка Франции «Лион» разгромил на своем поле «Сошо», отправив в ворота соперника пять голов (5:2).

Информация для ставок

  • Последний раз соперники встречались в 2000 году – в кубке победил «Лион» (2:1)
  • В четырех прошлых домашних матчах «Ред Стар» сыграла ставка на ТМ(2,5)
  • «Лион» не проигрывал в 14 предыдущих гостевых матчах во всех турнирах – шесть ничьих и восемь побед

Прогноз

«Лион» провалился в последних играх, поэтому в Кубке от «ткачей» стоит ожидать ответной реакции. Через матч с «Ред Стар» подопечные Руди Гарсия должны вернуться на победную серию и улучшить себе настроение. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Лиона» с форой (-1) по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Вольтижер» — «Монпелье».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.62 1.73 2.05
BetBoom 3.80 1.23 2.28 1.57 1.80 1.94
Слабый «волшебный пинок» Клоппа. «Ливерпуль» заслуженно проиграл «Реалу»
Вчера, 01:31Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии9
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 17:23
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Ред Стар»
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100