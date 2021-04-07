«Ред Стар» — «Лион». Прогноз на матч Кубка Франции (08.04.2021)

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вчера, 17:00

8 апреля пройдет матч 1/8 финала Кубка Франции, в котором сыграют «Ред Стар 93» и «Лион». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Заключить пари на победу «Лиона» в предстоящей игре букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.32. Ставки на ничью принимаются по котировке 5.90, а победа «Ред Стар» оценивается в 11.50.

Также букмекеры считают, что кубковая встреча команд получится результативной. Исход с тоталом больше (2,5) мячей получил коэффициент 1.67, меньше – 2.20.

Форма команд

«Ред Стар» представляет третью лигу Франции. Несмотря на это, команда успешно прошла два прошлых раунда кубковых соревнований, обыграв сначала «Кевийи Руан» (2:1), а затем представителя Лиги 1 «Ланс» (3:2).

В своем чемпионате «красная звезда» особыми успехами похвастаться не может. В турнирной таблице команда идет на шестом месте, набрав 38 очков. Дистанция от первой тройки составляет два зачетных пункта.

«Лион», тем временем, не побеждал в трех турах лиги подряд. Из-за этих неудач «ткачи» выпали из топ-3, пропустив туда «Монако». В данной серии команда Руди Гарсия сыграла вничью с «Реймсом» (1:1) и «Лансом» (1:1), а также крупно уступила ПСЖ (2:4).

В 1/16 финала Кубка Франции «Лион» разгромил на своем поле «Сошо», отправив в ворота соперника пять голов (5:2).

Информация для ставок

Последний раз соперники встречались в 2000 году – в кубке победил «Лион» (2:1)

В четырех прошлых домашних матчах «Ред Стар» сыграла ставка на ТМ(2,5)

«Лион» не проигрывал в 14 предыдущих гостевых матчах во всех турнирах – шесть ничьих и восемь побед

Прогноз

«Лион» провалился в последних играх, поэтому в Кубке от «ткачей» стоит ожидать ответной реакции. Через матч с «Ред Стар» подопечные Руди Гарсия должны вернуться на победную серию и улучшить себе настроение. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Лиона» с форой (-1) по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет.

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