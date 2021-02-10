«Рединг» — «Брентфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.02.2021)

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сегодня, 06:06

В 24-м туре Чемпионшипа сыграют «Рединг» и «Брентфорд». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий матч.

Ставки букмекеров

Симпатии букмекеров в этом матче на стороне гостей. Поставить на победу «Брентфорда» букмекерская компания Мелбет предлагает с котировкой 2.13. Заключить пари на то, что победит «Рединг», можно с коэффициентом 3.78, ничья идет за 3.32.

Аналитики БК склоняются к низкой результативности этой встречи. Поставить на тотал меньше 2,5 голов можно за 1.76, больше – 2.18.

Форма команд

«Рединг» заметно прибавил во второй части сезона. Серия без поражений позволила команде подняться на четвертое место в турнирной таблице. В прошлом туре чемпионата «Рединг» сыграл вничью в гостях со «Сток Сити» (0:0), а перед этим обыграл на домашней арене прямого конкурента в лице «Борнмута» (3:1).

«Брентфорд» по потерянным очкам является лидером чемпионата. На данный момент «пчелы» идут вторыми с отставанием от «Норвича» в один балл, но имеют игру в запасе. В трех последних турах Чемпионшипа команда набрала максимум очков, обыграв «Уикомб Уондерерс» (7:2), «Бристоль Сити» (3:2) и «Мидлсбро» (4:1).

Первая встреча соперников в этом сезоне состоялась в 20-м туре. 19 декабря «Брентфорд» разбил «Рединг» на своем поле со счетом 3:1.

Информация для ставок

В пяти последних домашних матчах «Рединга» сыграл исход ТБ (2,5)

(2,5) «Брентфорд» не проигрывал в девяти прошлых гостевых матчах чемпионата

В четырех из пяти предыдущих матчей «Брентфорда» забивалось минимум три мяча

Прогноз

«Рединг» и «Брентфорд» входят в список самых результативных команд чемпионата. Кроме того, в очных встречах соперники регулярно пробивают классический «верх».