ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Рединг» — «Брентфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.02.2021)

сегодня, 06:06

В 24-м туре Чемпионшипа сыграют «Рединг» и «Брентфорд». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.833.392.12
Fonbet 3.75 3.35 2.05
Мелбет 3.78 3.32 2.13
Лига ставок 3.60 3.25 2.06
Pin-up 3.60 3.25 2.10

Ставки букмекеров

Симпатии букмекеров в этом матче на стороне гостей. Поставить на победу «Брентфорда» букмекерская компания Мелбет предлагает с котировкой 2.13. Заключить пари на то, что победит «Рединг», можно с коэффициентом 3.78, ничья идет за 3.32.

Аналитики БК склоняются к низкой результативности этой встречи. Поставить на тотал меньше 2,5 голов можно за 1.76, больше – 2.18.

Форма команд

«Рединг» заметно прибавил во второй части сезона. Серия без поражений позволила команде подняться на четвертое место в турнирной таблице. В прошлом туре чемпионата «Рединг» сыграл вничью в гостях со «Сток Сити» (0:0), а перед этим обыграл на домашней арене прямого конкурента в лице «Борнмута» (3:1).

«Брентфорд» по потерянным очкам является лидером чемпионата. На данный момент «пчелы» идут вторыми с отставанием от «Норвича» в один балл, но имеют игру в запасе. В трех последних турах Чемпионшипа команда набрала максимум очков, обыграв «Уикомб Уондерерс» (7:2), «Бристоль Сити» (3:2) и «Мидлсбро» (4:1).

Первая встреча соперников в этом сезоне состоялась в 20-м туре. 19 декабря «Брентфорд» разбил «Рединг» на своем поле со счетом 3:1.

Информация для ставок

  • В пяти последних домашних матчах «Рединга» сыграл исход ТБ (2,5)
  • «Брентфорд» не проигрывал в девяти прошлых гостевых матчах чемпионата
  • В четырех из пяти предыдущих матчей «Брентфорда» забивалось минимум три мяча

Прогноз

«Рединг» и «Брентфорд» входят в список самых результативных команд чемпионата. Кроме того, в очных встречах соперники регулярно пробивают классический «верх».

Предлагаем взять ставку на ТБ (2,5) по коэффициенту 2.18 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.833.392.12
Fonbet 3.75 3.35 2.05
Мелбет 3.78 3.32 2.13
Лига ставок 3.60 3.25 2.06
Pin-up 3.60 3.25 2.10
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100