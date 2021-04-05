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«Рединг» — «Дерби Каунти». Прогноз на матч Чемпионшипа (05.04.2021)

вчера, 10:25

«Рединг» сыграет с «Дерби Каунти» в рамках 40-го тура Чемпионшипа. Этот поединок запланирован на 5 апреля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.233.253.67
Лига Ставок 2.12 3.20 3.65
Фонбет Live! 1.10 6.20 70.00
Мелбет 2.10 3.28 4.00

Ставки букмекеров

«Рединг» — фаворит этого матча. На победу клуба можно поставить по коэффициенту 2.20. Также букмекеры предлагают сделать ставку на ничейный исход по 3.25, а на победу «Дерби» по 3.45.

Форма команд

«Рединг» расположился на шестой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 63 балла и имеет неплохие шансы на то, чтобы принять участие в стыковых поединках на попадание в АПЛ. Клуб выиграл 18 поединков, девять раз играл вничью и проиграл 12 матчей. В активе клуба 53 забитых и 42 пропущенных мячей. В последних поединках у «Рединга» не все получается, клуб часто теряет очки и может выпасть из топ-6, если продолжит выступления в том же духе.

«Дерби Каунти» очень плох в этом сезоне. Команда набрала 43 балла. В активе «Дерби» 11 побед, десять ничьих и 18 поражений. Клуб забил 29 голов, 42 мяча пропущено. В последних играх «Дерби» все еще очень плох, поэтому рискует опуститься еще ниже. До зоны вылета не так уж и далеко.

Информация для ставок

● «Дерби Каунти» выиграл один поединок из последних пяти
● «Рединг» не может выиграть четыре игры кряду
● «Дерби Каунти» забил и пропустил одинаковое количество мячей в последних пяти матчах — 4

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — обе забьют по коэффициенту 2.05. Также можно поставить на тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 2.45. Это будет непростой матч, особенно для хозяев поля, так как у них плохая серия в последних поединках.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Норвич» — «Хаддерсфилд».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.01 1.88 1.56 2.54
Лига Ставок 2.13 1.67 1.61 2.23
Мелбет 1.70 2.21
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 10:56
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Рединг»
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