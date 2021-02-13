«Ренн» — «Сен-Этьен». Прогноз на матч Лиги 1 (14.02.2021)

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вчера, 23:41

«Ренн» и «Сен-Этьен» проведут очную встречу 14 февраля в рамках 25-го тура чемпионата Франции. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

За победу «Ренна» в этом матче букмекерская контора Фонбет предложила коэффициент 1.97. Ставки на победу «Сент-Этьена» БК принимает с котировкой 4.34, а ничья идет за 3.58.

Что касается результативности, то букмекер считает, что команды ограничатся максимум двумя забитыми голами. Поставить на тотал меньше 2,5 мяча можно за 1.74, больше – 2.27.

Форма команд

«Ренн» показал не самые лучшие результаты в последних матчах. В Кубке Франции «красно-черные» проиграли в гостях «Анже» (1:2) и покинули турнир.

В чемпионате «Ренн» не может выиграть в трех турах кряду. В этой серии команда с минимальным счетом уступила «Лиллю» (0:1), а также разделила очки с «Лорьяном» (1:1) и «Лансом» (0:0). В турнирной таблице «Ренн» пока удерживается на пятом месте.

«Сент-Этьен» неплохо себя проявил в трех последних турах Лиги 1, в которых команда набрала семь очков. «Зелено-белые» победили в гостях «Ниццу» и «Мец» (1:0), а также сыграли вничью с «Нантом» (1:1).

Развить этот успех в кубковых соревнованиях подопечные Клода Пюэля не смогли. 11 февраля «Сент-Этьен» проиграл в гостях «Сошо» (0:1) и покинул турнир.

Впервые в этом сезоне команды встретились в пятом туре. Тогда «Ренн» крупно победил «Сент-Этьен» в гостях (3:0).

Информация для ставок

· «Ренн» победил соперника в трех из четырех прошлых матчей на своем поле

· «Сент-Этьен» проиграл три из пяти предыдущих гостевых поединка

· В четырех предыдущих очных встречах команд прошла ставка на ТБ 2,5

Прогноз

В последние годы «Сент-Этьен» стал удобным соперником для «Ренна». После серии неудачных матчей «красно-черные» попробуют вернуться на победную серию.

Также отметим, что у гостей не смогу сыграть три основных защитника. Берем ставку на победу «Ренна» с коэффициентом 1.97 в букмекерской конторе Фонбет