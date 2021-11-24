«Ренн» — «Витесс». Прогноз на матч Лиги конференций (25.11.2021)

1637754626

24 ноября 2021, 14:50

На четвертый поединок группового этапа ЛК «Витесс» отправится во Францию в гости к «Ренну». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Безоговорочным фаворитом у букмекеров являются французы. Загрузить на их победу с форой (-1) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.66. Сенсационный выездной успех «Витесса» оценивается по коэффициенту 7. Ничья порадует игроков коэффициентом 4.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.1. Существует небольшая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.

Форма команд

«Ренн» находится в замечательной форме, оформляет победу за победой и радует своих болельщиков результатами во всех турнирах. После четырех туров коллектив занимает первую строчку, имея в активе 10 зачетных баллов. В прошлых поединках была обыграна «Мура» со счетом 1:0 и 2:1.

«Витесс» продолжает борьбу за плей-офф, на данный момент находится на третьей строчке с минимальным отставанием до заветного второго места. Команда встречалась в минувших турах с «Тоттенхэмом» — сначала была победа (1:0), а затем поражение (2:3).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Ренна» 11 поединков (девять побед и две ничьих)

«Витесс» проиграл три из пяти крайних матчей

«Ренн» в пяти из шести последних домашних игр одержал сухие победы

Четыре из пяти минувших встреч с участием «Витесса» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

«Ренн» с первых минут возьмет мяч под свой контроль и будет создавать опасные моменты у ворот гостей. Верим в успех хозяев и предлагаем взять ИТБ 1.5 «Ренна» по коэффициенту 1.56 в БК Мелбет.