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«Ренн» — «Витесс». Прогноз на матч Лиги конференций (25.11.2021)

24 ноября 2021, 14:50

На четвертый поединок группового этапа ЛК «Витесс» отправится во Францию в гости к «Ренну». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Лига конференций 2021/2022
Ренн
Витесс
3 : 3
завершен
25 ноября 2021, 20:45
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.434.557.45
Фонбет 1.35 5.00 8.50
Мелбет 1.44 4.88 7.70
1XBET 1.33 5.10 8.00
BetBoom 1.38 4.96 7.94

Ставки букмекеров

Безоговорочным фаворитом у букмекеров являются французы. Загрузить на их победу с форой (-1) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.66. Сенсационный выездной успех «Витесса» оценивается по коэффициенту 7. Ничья порадует игроков коэффициентом 4.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.1. Существует небольшая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.

Форма команд

«Ренн» находится в замечательной форме, оформляет победу за победой и радует своих болельщиков результатами во всех турнирах. После четырех туров коллектив занимает первую строчку, имея в активе 10 зачетных баллов. В прошлых поединках была обыграна «Мура» со счетом 1:0 и 2:1.

«Витесс» продолжает борьбу за плей-офф, на данный момент находится на третьей строчке с минимальным отставанием до заветного второго места. Команда встречалась в минувших турах с «Тоттенхэмом» — сначала была победа (1:0), а затем поражение (2:3).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Ренна» 11 поединков (девять побед и две ничьих)
  • «Витесс» проиграл три из пяти крайних матчей
  • «Ренн» в пяти из шести последних домашних игр одержал сухие победы
  • Четыре из пяти минувших встреч с участием «Витесса» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

«Ренн» с первых минут возьмет мяч под свой контроль и будет создавать опасные моменты у ворот гостей. Верим в успех хозяев и предлагаем взять ИТБ 1.5 «Ренна» по коэффициенту 1.56 в БК Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.03 1.39 2.03 1.82 1.58 2.41
Мелбет 2.25 1.68
1XBET 3.80 1.28
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Все комментарии
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24 ноября в 15:50
Футбольный клуб Ренн выиграет матч.
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24 ноября в 14:52
Футбольный клуб Ренн одержит победу.
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