ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыФранция. Лига 1 2021/2022

«Реймс» — «Лорьян». Прогноз на матч чемпионата Франции (19.09.2021)

сегодня, 13:45

«Реймс» в шестом туре чемпионата Франции сыграет на домашней арене против «Лорьяна». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который пройдет 19 сентября 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.283.433.42
Фонбет 2.20 3.35 3.35
Мелбет 2.22 3.40 3.50
1XBET 2.30 3.40 3.46
BetBoom 2.22 3.32 3.37

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Мелбет предложила такие ставки на эту игру: победа «Реймса» идет по коэффициенту 2.26, ничья – 3.42, а победа «Лорьяна» идет по котировке 3.45. Как видим, у хозяев поля статус умеренного фаворита. Кроме того, БК считают, что команды сведут матч к низовому формату. Ставки на ТМ(2,5) голов можно сыграть по котировке 1.75, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

В минувшем туре чемпионата Франции футболисты «Реймса» добились первой победы в сезоне, обыграв в гостях «Ренн» (2:0). Прежде команда уступила на своем поле ПСЖ (0:2), а также три раза кряду сыграла вничью. Это были поединки против «Метца» (1:1), «Монпелье» (3:3) и «Ниццы» (0:0). Набрав шесть очков, «Реймс» расположился на промежуточном 11-м месте в общем зачете Лиги 1.

«Лорьян» к шестому туру чемпионата Франции подходит на восьмом месте турнирной таблицы. В активе «мерлузовых» две победы, которые они оформили над «Монако» (1:0) и «Лиллем» (2:1) в последней игре. Также «Лорьян» разделил очки в противостояниях с «Лансом» (2:2) и «Сент-Этьеном» (1:1), а единственное поражение команда потерпела в гостях от «Монпелье» (1:3).

Информация для ставок

  • «Лорьян» не побеждал в 18 прошлых гостевых играх чемпионата
  • «Реймс» не побеждал в 11 предыдущих домашних матчах Лиги 1
  • В 3 предыдущих матчах «Лорьяна» прошла ставка ТБ(2,5)

Прогноз

«Реймс» неудачно проводит домашние игры чемпионата, а «Лорьян» давно не побеждал в гостях. Учитывая, что обе команды неплохо проявили себя в атаке, предлагаем ставку на ТБ(2,5) голов по коэффициенту 2.20 в БК Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.35 1.65 1.72 2.23
Мелбет 1.62 2.37
1XBET 1.57 2.47
ЦСКА — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.09.2021)
Вчера, 18:49Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии11
«Локомотив» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги Европы (16.09.2021)
16 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
БК ФОНБЕТ подготовила новую акцию «Фрибет 1000 рублей за регистрацию»
15 сентября
Россия – Мальта. Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 (07.09.2021)
07 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Бразилия — Аргентина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (05.09.2021)
02 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Россия — Хорватия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (01.09.2021)
31 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:52
Хозяева не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100