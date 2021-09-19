«Реймс» — «Лорьян». Прогноз на матч чемпионата Франции (19.09.2021)

«Реймс» в шестом туре чемпионата Франции сыграет на домашней арене против «Лорьяна». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который пройдет 19 сентября 2021 года.
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0 : 0
24’
сегодня, 16:00
Ставки букмекеров
Букмекерская компания Мелбет предложила такие ставки на эту игру: победа «Реймса» идет по коэффициенту 2.26, ничья – 3.42, а победа «Лорьяна» идет по котировке 3.45. Как видим, у хозяев поля статус умеренного фаворита. Кроме того, БК считают, что команды сведут матч к низовому формату. Ставки на ТМ(2,5) голов можно сыграть по котировке 1.75, ТБ(2,5) – 2.20.
Форма команд
В минувшем туре чемпионата Франции футболисты «Реймса» добились первой победы в сезоне, обыграв в гостях «Ренн» (2:0). Прежде команда уступила на своем поле ПСЖ (0:2), а также три раза кряду сыграла вничью. Это были поединки против «Метца» (1:1), «Монпелье» (3:3) и «Ниццы» (0:0). Набрав шесть очков, «Реймс» расположился на промежуточном 11-м месте в общем зачете Лиги 1.
«Лорьян» к шестому туру чемпионата Франции подходит на восьмом месте турнирной таблицы. В активе «мерлузовых» две победы, которые они оформили над «Монако» (1:0) и «Лиллем» (2:1) в последней игре. Также «Лорьян» разделил очки в противостояниях с «Лансом» (2:2) и «Сент-Этьеном» (1:1), а единственное поражение команда потерпела в гостях от «Монпелье» (1:3).
Информация для ставок
- «Лорьян» не побеждал в 18 прошлых гостевых играх чемпионата
- «Реймс» не побеждал в 11 предыдущих домашних матчах Лиги 1
- В 3 предыдущих матчах «Лорьяна» прошла ставка ТБ(2,5)
Прогноз
«Реймс» неудачно проводит домашние игры чемпионата, а «Лорьян» давно не побеждал в гостях. Учитывая, что обе команды неплохо проявили себя в атаке, предлагаем ставку на ТБ(2,5) голов по коэффициенту 2.20 в БК Мелбет.