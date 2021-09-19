«Реймс» — «Лорьян». Прогноз на матч чемпионата Франции (19.09.2021)

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сегодня, 13:45

«Реймс» в шестом туре чемпионата Франции сыграет на домашней арене против «Лорьяна». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который пройдет 19 сентября 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Мелбет предложила такие ставки на эту игру: победа «Реймса» идет по коэффициенту 2.26, ничья – 3.42, а победа «Лорьяна» идет по котировке 3.45. Как видим, у хозяев поля статус умеренного фаворита. Кроме того, БК считают, что команды сведут матч к низовому формату. Ставки на ТМ(2,5) голов можно сыграть по котировке 1.75, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

В минувшем туре чемпионата Франции футболисты «Реймса» добились первой победы в сезоне, обыграв в гостях «Ренн» (2:0). Прежде команда уступила на своем поле ПСЖ (0:2), а также три раза кряду сыграла вничью. Это были поединки против «Метца» (1:1), «Монпелье» (3:3) и «Ниццы» (0:0). Набрав шесть очков, «Реймс» расположился на промежуточном 11-м месте в общем зачете Лиги 1.

«Лорьян» к шестому туру чемпионата Франции подходит на восьмом месте турнирной таблицы. В активе «мерлузовых» две победы, которые они оформили над «Монако» (1:0) и «Лиллем» (2:1) в последней игре. Также «Лорьян» разделил очки в противостояниях с «Лансом» (2:2) и «Сент-Этьеном» (1:1), а единственное поражение команда потерпела в гостях от «Монпелье» (1:3).

Информация для ставок

«Лорьян» не побеждал в 18 прошлых гостевых играх чемпионата

«Реймс» не побеждал в 11 предыдущих домашних матчах Лиги 1

В 3 предыдущих матчах «Лорьяна» прошла ставка ТБ (2,5)

Прогноз