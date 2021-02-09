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«Реймс» — «Валансьен»: прогноз на матч Кубка Франции (09.02.2021)

сегодня, 10:54

«Реймс» и «Валансьен» в очном противостоянии поспорят за путевку в 1/16 финала Кубка Франции.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.973.314.14
Fonbet 1.95 3.30 4.20
Мелбет 1.93 3.50 3.76
Лига ставок 1.96 3.40 4.10

Ставки букмекеров

Фаворитом этой пары букмекеры считают «Реймс». Ставки на победу хозяев принимаются за 1.96. Шансы «Валансьена» одержать победу в основное время БК Фонбет оценивает в 3.72. Поставить на ничью в основное время можно за 3.44.

Согласно линии букмекера, нас ожидает не слишком результативный поединок. Ставки с условием ТМ(2,5) можно разместить по котировке 1.79, ТБ(2,5) – 2.07.

Форма команд

6 февраля «Реймс» проиграл в гостях «Лорьяну» с минимальным счетом (0:1). Так «красно-белые» прервали серию из трех матчей без поражений в Лиге 1. На этом этапе команда обыграла «Брест» (1:0) и «Страсбур» (1:0), а также сыграла вничью с «Анже» (0:0).

В турнирной таблице чемпионата Франции «Реймс» занимает промежуточное 14-е место, имея в активе 28 набранных очков. От зоны вылета команда оторвалась на 13 зачетных пунктов.

«Валансьен» выступает в Кубке Франции с предыдущей стадии. В 1/64 финала «красные» прошли «Шамбли», одержав домашнюю победу со счетом 2:0. Во Второй Лиге Франции клуб показывает неплохие результаты – седьмое место и 35 очков на счету.

У «Валансьена» есть неплохие шансы зацепиться за зону плей-офф, от которой он отстает на пять очков. В прошлом туре чемпионата команда уступила дома одному из лидеров — «Греноблю» (0:1).

Информация для ставок

• В четырех прошлых домашних матчах «Реймса» выиграла ставка на ТМ(2,5)
• Ставка на ТМ(2,5) прошла в шести из семи предыдущих поединков «Валансьена»
• «Реймс» не проигрывал в шести предыдущих поединках на своем поле – три ничьи и три победы

Прогноз

Высокой результативностью «Реймс» и «Валансьен» в этом сезоне не отличаются. Обе команды строят игру на надежной обороне, поэтому в кубковой встрече этих оппонентов мы вряд ли увидим обильное количество забитых мячей.

Предлагаем взять ставку на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1.79 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.973.314.14
Fonbet 1.95 3.30 4.20
Мелбет 1.93 3.50 3.76
Лига ставок 1.96 3.40 4.10
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shlomo
shlomo
сегодня в 10:56
У хозяев класс выше...должны выиграть...
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