«Реймс» — «Валансьен»: прогноз на матч Кубка Франции (09.02.2021)

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сегодня, 10:54

«Реймс» и «Валансьен» в очном противостоянии поспорят за путевку в 1/16 финала Кубка Франции.

Ставки букмекеров

Фаворитом этой пары букмекеры считают «Реймс». Ставки на победу хозяев принимаются за 1.96. Шансы «Валансьена» одержать победу в основное время БК Фонбет оценивает в 3.72. Поставить на ничью в основное время можно за 3.44.

Согласно линии букмекера, нас ожидает не слишком результативный поединок. Ставки с условием ТМ(2,5) можно разместить по котировке 1.79, ТБ (2,5) – 2.07.

Форма команд

6 февраля «Реймс» проиграл в гостях «Лорьяну» с минимальным счетом (0:1). Так «красно-белые» прервали серию из трех матчей без поражений в Лиге 1. На этом этапе команда обыграла «Брест» (1:0) и «Страсбур» (1:0), а также сыграла вничью с «Анже» (0:0).

В турнирной таблице чемпионата Франции «Реймс» занимает промежуточное 14-е место, имея в активе 28 набранных очков. От зоны вылета команда оторвалась на 13 зачетных пунктов.

«Валансьен» выступает в Кубке Франции с предыдущей стадии. В 1/64 финала «красные» прошли «Шамбли», одержав домашнюю победу со счетом 2:0. Во Второй Лиге Франции клуб показывает неплохие результаты – седьмое место и 35 очков на счету.

У «Валансьена» есть неплохие шансы зацепиться за зону плей-офф, от которой он отстает на пять очков. В прошлом туре чемпионата команда уступила дома одному из лидеров — «Греноблю» (0:1).

Информация для ставок

• В четырех прошлых домашних матчах «Реймса» выиграла ставка на ТМ(2,5)

• Ставка на ТМ(2,5) прошла в шести из семи предыдущих поединков «Валансьена»

• «Реймс» не проигрывал в шести предыдущих поединках на своем поле – три ничьи и три победы

Прогноз

Высокой результативностью «Реймс» и «Валансьен» в этом сезоне не отличаются. Обе команды строят игру на надежной обороне, поэтому в кубковой встрече этих оппонентов мы вряд ли увидим обильное количество забитых мячей.

Предлагаем взять ставку на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1.79 в букмекерской конторе Фонбет.