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«Риу Аве» — «Арока». Прогноз на матч плей-офф чемпионата Португалии (30.05.2021)

сегодня, 01:07

30 мая состоится ответный матч финала плей-офф в чемпионате Португалии, в котором сыграют «Риу Аве» и «Арока». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.753.665.39
Мелбет 1.79 3.60 4.76
1XBET 1.79 3.60 4.76

Ставки букмекеров

На основные исходы этой игры букмекерская компания Мелбет опубликовала такие ставки: победа «Риу Аве» идет по коэффициенту 1.73, ничья доступна за 3.70, а гостевая победа «Ароки» оценена котировкой 5.05.

Больше шансов букмекер отводит на то, что команды сыграют надежно в защите. Исход ТМ(2,5) голов доступен за 1.75, ТБ(2,5) – 2.21.

Форма команд

«Арока» добилась уверенной победы над «Риу Аве» на домашней арене. Счет 3:0 дает возможность гостям грядущего противостояния сыграть на удержание преимущества, ну а хозяева обязаны идти в атаку с первых минут встречи.
Основную часть сезона в Примейре «Риу Аве» завершил на 16-й строчке, набрав в общей сложности 34 очка: семь побед, 13 ничьих и 14 поражений.

«Арока» же стала третьей командой во Второй лиге, получив право сыграть в переходных матчах. По ходу сезона «Арока» взяла 19 побед и восемь раз сыграла вничью, потерпев семь поражений.

Последний раз соперники встречались в сезоне-2016/2017, когда обе команды выступали в элитном дивизионе. Тогда обе встречи выиграл «Риу Аве» — 2:0 в гостях и 3:0 дома.

Информация для ставок

  • Победная серия «Ароки» насчитывает 10 матчей
  • «Риу Аве» не побеждал в 6 предыдущих поединках на своем поле – 3 ничьих и 3 поражения
  • В 3 прошлых встречах команд на поле «Риу Аве» выиграла ставка ТБ(2,5)

Прогноз

В этом матче «Риу Аве» придется рисковать и идти в атаку. Поражение 0:3 в первой встрече не оставляет команде других вариантов, как наседать на ворота соперника. При таком раскладе «Арока» сыграет на контратаках, которые гости умело реализуют. В связи с этим, предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.10 в БК Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Николаев» — «Волынь».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.69 1.70 2.24
Мелбет 1.71 2.26
1XBET 1.71 2.26
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