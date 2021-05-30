«Риу Аве» — «Арока». Прогноз на матч плей-офф чемпионата Португалии (30.05.2021)

1622326044

сегодня, 01:07

30 мая состоится ответный матч финала плей-офф в чемпионате Португалии, в котором сыграют «Риу Аве» и «Арока». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

На основные исходы этой игры букмекерская компания Мелбет опубликовала такие ставки: победа «Риу Аве» идет по коэффициенту 1.73, ничья доступна за 3.70, а гостевая победа «Ароки» оценена котировкой 5.05.

Больше шансов букмекер отводит на то, что команды сыграют надежно в защите. Исход ТМ(2,5) голов доступен за 1.75, ТБ (2,5) – 2.21.

Форма команд

«Арока» добилась уверенной победы над «Риу Аве» на домашней арене. Счет 3:0 дает возможность гостям грядущего противостояния сыграть на удержание преимущества, ну а хозяева обязаны идти в атаку с первых минут встречи.

Основную часть сезона в Примейре «Риу Аве» завершил на 16-й строчке, набрав в общей сложности 34 очка: семь побед, 13 ничьих и 14 поражений.

«Арока» же стала третьей командой во Второй лиге, получив право сыграть в переходных матчах. По ходу сезона «Арока» взяла 19 побед и восемь раз сыграла вничью, потерпев семь поражений.

Последний раз соперники встречались в сезоне-2016/2017, когда обе команды выступали в элитном дивизионе. Тогда обе встречи выиграл «Риу Аве» — 2:0 в гостях и 3:0 дома.

Информация для ставок

Победная серия «Ароки» насчитывает 10 матчей

«Риу Аве» не побеждал в 6 предыдущих поединках на своем поле – 3 ничьих и 3 поражения

В 3 прошлых встречах команд на поле «Риу Аве» выиграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

В этом матче «Риу Аве» придется рисковать и идти в атаку. Поражение 0:3 в первой встрече не оставляет команде других вариантов, как наседать на ворота соперника. При таком раскладе «Арока» сыграет на контратаках, которые гости умело реализуют. В связи с этим, предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.10 в БК Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Николаев» — «Волынь».