«Рома» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (15.05.2021)

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сегодня, 21:11

В 37-м туре Серии А мы станем свидетелями римского дерби, где «Рома» сыграет с «Лацио». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры не определились с явным фаворитом этого поединка. Коэффициент на победу «Ромы» составляет 3, в то время как на «Лацио» дают коэффициенту 2.5. Ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.33.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.6. Низовой исход матча можно взять по коэффициенту 2.35. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.53.

Форма команд

«Рома» продолжает выступать крайне нестабильно, за два тура до конца команда занимает лишь седьмое место в турнирной таблице, всего на два очка опережая своего преследователя «Сассуоло». В последнем туре «волки» проиграли на выезде чемпиону страны «Интеру», а вот туром ранее разобрались с «Кротоне» (5:0).

«Лацио» также продолжает борьбу за еврокубки и еще теоретически имеет шанс попасть в Лигу чемпионов. Шансов для такого успеха очень мало, но коллектив Симоне Индзаги будет биться до последней минуты, что продемонстрировали в крайнем поединке чемпионата, на последних секундах обыграв «Парму» (1:0). Победное движение необходимо продолжить, иначе придется довольствоваться лишь Лигой Европы.

Информация для ставок

«Рома» не проигрывает дома пять матчей подряд

«Лацио» проиграло семь из десяти последних выездных матчей

В последних шести дерби у «Ромы» всего одна победа

«Рома» дома забивает минимум один гол в 12 из 13 поединков

Прогноз

Принципиальнейшее дерби всегда полное эмоций и ярких эпизодов. Голы в этой игре также будут, сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.53.