«Рома» — «Манчестер Юнайдет». Прогноз на матч Лиги Европы (06.05.2021)

1620222075

вчера, 16:41

В ответном полуфинальном поединке Лиги Европы в Рим к «Роме» пожалует «Манчестер Юнайтед». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Несмотря на выезд и результат первого поединка, фаворитом встречи остается «Манчестер Юнайтед». По линии букмекерской конторы Мелбет на победу МЮ коэффициент составляет 1.91, в случае победы «Ромы» зайдет коэффициент 3.74. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.98.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.5. Низовой исход матча можно взять за 2.55. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.51.

Форма команд

«Рома» под руководством Паулу Фонсеки продолжает выступать крайне нестабильно. Первый полуфинальный поединок «волки» проиграли МЮ (2:6), дальше последовало поражение в чемпионате от «Сампдории» (0:2), что вылилось в увольнение тренера по окончании сезона. Эта новость явно не добавит команде позитивного настроения, а в таких обстоятельствах очень трудно рассчитывать на камбэк.

«Манчестер Юнайед» проводит достаточно успешный сезон: финал ЛЕ уже практически в кармане, да и в чемпионате дела идут хорошо – второе место и путевка в Лигу чемпионов на будущий сезон. И если в домашней игре с «Ромой» проблем не возникло – (6:2), то в крайнем туре чемпионата пришлось помучаться и довольствоваться лишь ничьей (0:0) с «Лидсом». Сложно сказать, насколько будут мотивированы ребята Сульшера на выездную победу, но начатое дело точно доведут до конца и спокойно выйдут в финал.

Информация для ставок

• «Рома» не может выиграть 6 матчей подряд

• Римский клуб выиграл всего одну из четырех последних домашних игр

• МЮ не проигрывал в 16 из 17 последних выездных поединков

• «Рома» пропускает мяч в свои ворота в шести матчах подряд

• МЮ забивает на выезде в пяти из шести последних игр

Прогноз