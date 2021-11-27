«Рома» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (28.11.2021)

В 14-м туре чемпионата Италии «Рома» под руководством Жозе Моуриньо на своем поле принимает «Торино». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.
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1 : 0
завершен
28 ноября 2021, 20:00
воскресенье
Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.71. В случае победы «Торино», зайдет коэффициент 4.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.1.
Также в линии букмекеры предлагают 1.82 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.06. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.
Форма команд
«Торино» выступает с переменным успехом и чередует победы с поражениями. Клуб занимает 11-е место с 17 очками и является типичным середняком Серии А. Примечательно, что команда выступает хорошо на своем стадионе, но в выездных матчах очки берет с трудом. Последние две встречи «Торино» завершились победой над «Удинезе» (2:1) и минимальным поражением от «Специи» (0:1).
«Рома» смогла одержать победу после двух поражений в чемпионате, но по-прежнему остается не самой стабильной командой. Римляне занимают только пятое место и имеют в активе 22 очка. Клуб параллельно выступает в Лиге Конференций, где обеспечил себе выход в плей-офф. В последних двух матчах в чемпионате Италии подопечные Жозе Моуриньо выиграли у «Дженоа» (2:0) и уступили «Венеции» (2:3).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Ромы» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Торино» проигрывает семь из десяти последних матчей во всех турнирах на выезде
- «Рома» выиграла у «Торино» три из четырех последних поединков на своем стадионе
- Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Рома» стремится в тройку лидеров и постарается взять очки в домашнем матче с середняком чемпионата. Предлагаем сделать ставку на победу римского клуба в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.71. «Торино» плохо выступает на выезде и не составит должной конкуренции.