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«Рома» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (28.11.2021)

27 ноября 2021, 16:13

В 14-м туре чемпионата Италии «Рома» под руководством Жозе Моуриньо на своем поле принимает «Торино». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Италия. Серия А 2021/2022
Рома
Торино
1 : 0
завершен
28 ноября 2021, 20:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.774.054.73
Фонбет 1.72 3.90 4.70
Мелбет 1.69 4.08 5.15
1XBET 1.77 4.18 4.74
BetBoom 1.79 3.82 4.57

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.71. В случае победы «Торино», зайдет коэффициент 4.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.1.

Также в линии букмекеры предлагают 1.82 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.06. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Торино» выступает с переменным успехом и чередует победы с поражениями. Клуб занимает 11-е место с 17 очками и является типичным середняком Серии А. Примечательно, что команда выступает хорошо на своем стадионе, но в выездных матчах очки берет с трудом. Последние две встречи «Торино» завершились победой над «Удинезе» (2:1) и минимальным поражением от «Специи» (0:1).

«Рома» смогла одержать победу после двух поражений в чемпионате, но по-прежнему остается не самой стабильной командой. Римляне занимают только пятое место и имеют в активе 22 очка. Клуб параллельно выступает в Лиге Конференций, где обеспечил себе выход в плей-офф. В последних двух матчах в чемпионате Италии подопечные Жозе Моуриньо выиграли у «Дженоа» (2:0) и уступили «Венеции» (2:3).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Ромы» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Торино» проигрывает семь из десяти последних матчей во всех турнирах на выезде
  • «Рома» выиграла у «Торино» три из четырех последних поединков на своем стадионе
  • Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Рома» стремится в тройку лидеров и постарается взять очки в домашнем матче с середняком чемпионата. Предлагаем сделать ставку на победу римского клуба в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.71. «Торино» плохо выступает на выезде и не составит должной конкуренции.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.12 1.41 2.06 1.85 1.62 2.43
Мелбет 2.15 1.78
1XBET 1.91 1.99
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Все комментарии
Gahi
Gahi
27 ноября в 19:54
Победа команды "Ромы" в этом матче. Удачи
Птица Феникс
Птица Феникс
27 ноября в 16:41
«Рома» фаворит, но «Торино» не подарок.
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