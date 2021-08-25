«Рома» — «Трабзонспор». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (26.08.2021)

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вчера, 20:40

Римская «Рома» в рамках квалификации Лиги конференций дома примет «Трабзонспор». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 6.4 на победу гостей, остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 4.46, а взять победу хозяев можно по коэффициенту 1.5.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.6. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.32. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

Итальянский клуб хорошо вошел в сезон и уже сумел одержать две победы. Сначала в выездной игре квалификации ЛК обыграл «Трабзонспор» (2:11), а через несколько дней в рамках стартовавшего национального чемпионата смог без проблем дома переиграть «Фиорентину» (3:1).

«Трабзонспор» усложнил себе задачу выхода в групповой этап домашним поражением (1:2) в первом поединке. Команда на фоне грозного соперника выглядела неплохо, имела больше возможностей и голевых моментов, но забить второй гол так и не получилось. В ответном матче будет очень сложно, но отступать уже некуда.

Информация для ставок

Беспроигрышная выездная серия «Трабзонспора» насчитывает пять игр

Пять крайних матчей с участием «Ромы» завершились результатом ТБ 3.5

3.5 Шесть последних поединков турки закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

«Рома» — фаворит противостояния и смогла доказать это в первом матче, одержав победу. Теперь команде предстоит сохранить добытое преимущество и оформить путевку в групповой этап турнира. Турецкий коллектив также не будет стоять в стороне и постарается поразить ворота соперника. Предлагаем надежный вариант со ставкой на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.8.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на поединок Лиги Европы с участием «Галатасарая».